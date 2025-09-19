SHB đồng hành cùng đại nhạc hội V Fest

SHB tài trợ cho đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ Cát Tường, Vũ, Bùi Công Nam, Vinh Khuất, Hansara, Maydays... Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn độc đáo, vừa giàu tính giải trí vừa truyền tải thông điệp gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và tự tin hội nhập.

Đại nhạc hội V Fest - Thanh xuân rực rỡ. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, V Fest - Vietnam Today là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, nhằm lan toả tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp con người, văn hóa và đất nước Việt Nam. Tiếp nối thành công của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ, chương trình góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ, đồng thời khẳng định bản sắc Việt trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại diện SHB cho biết việc đồng hành cùng sự kiện V Fest là một phần trong chiến lược gắn kết văn hóa, nghệ thuật và thể thao với cộng đồng, qua đó gắn kết con người, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Trước đó, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, SHB đã khởi xướng chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam", bao gồm 40.000 phần quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt cùng chuỗi hoạt động sáng tạo áo "Tự hào Việt Nam", check-in photobooth, lan tỏa những câu chuyện về niềm tự hào dân tộc qua chuỗi video "Ký ức", hay đồng hành cùng các "Trạm khách A80"... Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, trở thành nhịp cầu gắn kết các thế hệ, nối liền di sản quá khứ với khát vọng tương lai.

Người dân chụp ảnh cùng photobooth của SHB. Ảnh: SHB

Song song, SHB cũng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", giới thiệu những kết quả nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Theo đại diện ngân hàng, những hoạt động này là lời tri ân gửi đến quá khứ hào hùng của dân tộc, đồng thời khẳng định niềm tự hào được đồng hành và góp phần kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Gian trưng bày của SHB tại triển lãm A80. Ảnh: SHB

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, SHB xác định giá trị bền vững không chỉ đến từ tăng trưởng kinh doanh mà còn từ tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng đất nước. Việc đồng hành cùng chuỗi sự kiện A80 là cách ngân hàng lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc tới thế hệ hôm nay và mai sau. Đại diện ngân hàng cho biết, với bản lĩnh vững vàng và khát vọng hội nhập, SHB hướng tới trở thành định chế tài chính hiện đại, nhân văn, kiến tạo hệ sinh thái toàn diện.

(Nguồn: SHB)