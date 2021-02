Shawn Mendes quấn quýt Camila Cabello

Ca sĩ Shawn Mendes đăng ảnh hôn chân bạn gái Camila Cabello trên mạng xã hội trong dịp lễ Tình nhân 14/2.

"Hoàng tử nhạc pop" đăng ảnh trên Instagram cùng dòng chú thích: "Tôi hôn chân em vì tôi yêu em, Camila Cabello". Nữ ca sĩ bình luận phía dưới: "Yêu anh".

Shawn Mendes (trái) đăng ảnh hôn chân bạn gái Camila Cabello trong lễ Tình nhân. Ảnh: Shawn Mendes Instagram.

Trên trang cá nhân, Cabello cũng đăng bức ảnh hôn bạn trai cùng dòng chú thích: "Chúc mừng ngày lễ tôn vinh tình yêu và tình bạn, Shawn Mendes". Cặp sao bắt đầu công khai tình cảm giữa năm 2019, sau khi cùng phát hành MV Señorita.

Camila Cabello (phải) đăng ảnh hôn bạn trai trong lễ Tình nhân. Ảnh: Camila Cabello Instagram.

Camila Cabello, 23 tuổi, là ca sĩ người Cuba. Cô từng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, tham gia cuộc thi The X Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, Camila trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana.

Shawn Mendes, 22 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Canada. Anh được biết đến nhờ hát lại các ca khúc nổi tiếng trên Youtube và được ký hợp đồng với hãng Island Records ở tuổi 16. Sau hơn bốn năm trong làng nhạc, anh trở thành ngôi sao đắt giá, liên tiếp ra mắt nhiều bản hit như Treat You Better, If I Can't Have You... Năm 2018, nam ca sĩ được chọn vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" của Time. Trước đó, anh từng ba lần liên tiếp lọt vào danh sách "25 thiếu niên có sức ảnh hưởng" từ năm 2014 đến năm 2016 của tạp chí này.

MV Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello MV "Senorita". Video: Shawn Mendes Youtube.

Phương Mai