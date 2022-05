Shawn Mendes là đại sứ chiến dịch mới của Tommy Hilfiger

Ca sĩ Shawn Mendes là đại sứ chiến dịch "Classics Reborn" của Tommy Hilfiger hè này, với bộ sưu tập sản xuất từ vật liệu bền vững.

Đại diện hãng thời trang cho biết vừa ký hợp tác dài hạn Play it Forward với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada - Shawn Mendes, hướng đến tầm nhìn "mang lại tương lai tốt đẹp hơn". Đôi bên khởi đầu bằng chiến dịch Classic Reborn hè này. Theo đó, Tommy Hilfiger sẽ tài trợ một triệu USD bù đắp và giảm thiểu tác động môi trường từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nam ca sĩ.

Shawn Mendes kết hợp áo polo với quần jeans gam trung tính. Ảnh: Tommy Hilfiger

Trong video quảng bá hồi tuần trước, Shawn Mendes vừa chơi guitar, vừa cover bản dance-rock Dancing in the Dark - hit của Bruce Springsteen thập niên 1980. Nam ca sĩ khoe hình thể với các những thiết kế của thương hiệu Tommy Hilfiger. Trong một phân cảnh, anh nhét chiếc khăn bandana Americana sau túi quần jeans, gợi nhớ vẻ đẹp của Springsteen trong video gốc.

Shawn Mendes là gương mặt đại diện của Tommy Hilfiger Shawn Mendesn cover bản"Dancing in the Dark" trong video quảng bá thời trang. Video: Tommy Hilfiger

Các phân cảnh được quay ở ngoài trời và nhà kho tại Austin (Texas, Mỹ), dưới sự chỉ đạo của Craig McDean và Theo Stanley. Shawn Mendes diện bộ sưu tập 1985 Program, nhấn vào áo polo 1985 mang tính biểu tượng của Tommy Hilfiger, chế tác từ bông hữu cơ. Gam đỏ, trắng và xanh đặc trưng thương hiệu, lấy cảm hứng từ di sản Americana.

Nhà thiết kế Tommy Hilfiger nhận xét: "Shawn Mendes không chỉ là nhạc sĩ đa tài, mà còn đại diện cho thế hệ tương lai mới - những người hiểu sự cần thiết của hành động thiết thực. Hợp tác với Shawn để học hỏi, chia sẻ và đổi mới, chúng tôi có cơ hội phát triển dựa trên những gì mình đã đạt được và đưa hành trình hướng đến giá trị bền vững lên một tầm cao mới. Chặng đường phía trước rất dài, chúng ta có thể cùng xây dựng nhận thức sâu sắc hơn nữa nhằm tạo ra tác động tích cực và lâu dài".

Các thiết kế ca sĩ diện nằm trong bộ sưu tập sản xuất từ vật liệu bền vững - 1985 Program. Ảnh: Tommy Hilfiger

Shawn Mendes sinh năm 1998, nổi tiếng nhờ hát lại các hit trên Youtube và được ký hợp đồng với hãng Island Records ở tuổi 16. Sau hơn 5 năm trong làng nhạc, anh trở thành ngôi sao đắt giá, liên tiếp ra mắt nhiều bản hit như Treat you better, If I can't have you... Năm 2018, anh được chọn vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" của Time.

Hiếu Châu