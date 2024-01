Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, Sharp ra mắt thế hệ máy lọc khí mới mang tên Purefit. Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, thiết kế hướng tới vai trò của món đồ nội thất. Hãng công bố thiết bị tăng gấp ba lần hiệu quả lọc khí so với sản phẩm cùng kích thước so với mẫu tiền nhiệm FP-J40, theo thử nghiệm của hãng. Đi cùng, thiết kế hài hòa với nhiều không gian.

Sharp Purefit trang bị bộ lọc ba lớp gồm: Micro HEPA Plus, than hoạt tính khử mùi, màng lọc bụi thô. Trong đó, màng lọc Micro HEPA Plus loại bỏ đến 99% bụi mịn từ 0,02 micromet, virus, vi khuẩn và chất gây dị ứng, theo thử nghiệm của hãng. Than hoạt tính khử mùi hôi và khí gây hại, màng lọc bụi thô loại bỏ lông thú cưng, bụi nhỏ từ 240 micromet.

Hai hệ thống lọc thiết kế tối ưu hai bên quạt hút, giúp quá trình lọc không khí nhanh và hiệu quả hơn. Kích thước 578 mm x 333 mm x 330 mm phù hợp đa dạng không gian sống.

Hãng còn mang đến giải pháp "lọc khí chủ động" với công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster ion (PCI) từ Nhật Bản kết hợp với luồng gió Coanda tuần hoàn. Lọc khí chủ động nghĩa là thay vì chỉ hút bụi qua bộ lọc, máy sẽ phóng hai loại ion dương và ion âm tương tự như các ion có trong tự nhiên. Các ion này chủ động bám vào virus, vi khuẩn và các chất ô nhiễm trong không khí, phá vỡ cấu trúc bằng cách lấy gốc H+ khỏi bề mặt của chúng và loại bỏ chúng khỏi không khí. Cuối cùng, gốc (OH-) kết hợp với (H+) sẽ tạo thành những phân tử nước (H2O) trở lại không khí.