Sharon Stone từng bị thao túng tâm lý trong y tế

MỹDiễn viên Sharon Stone cho biết bản thân từng bị thao túng tâm lý trong y tế, xảy ra khi các bác sĩ cho rằng bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, bất chấp các triệu chứng rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Vogue UK, Sharon Stone, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho vai diễn trong phim Casino, đã cởi mở nói về cơn đột quỵ xuất huyết não vào tháng 9/2001. Stone cho biết vào thời điểm đó, các bác sĩ không tin vào triệu chứng của bà, cho rằng người đẹp giả vờ bị bệnh.

"Họ bỏ lỡ căn bệnh trong lần chụp động mạch đầu tiên và cho rằng tôi nói dối. Động mạch đốt sống của tôi bị vỡ. Tôi có thể chết nếu họ gửi tôi về nhà", ngôi sao Bản năng gốc chia sẻ.

Vì chậm chẩn đoán, Stone ban đầu chỉ có 1% cơ hội sống sót sau ca phẫu thuật não. Bà phải làm thủ thuật can thiệp nội mạch. Tuy nhiên, nữ diễn viên phải vật lộn trong quá trình hồi phục, bị nói lắp, đi lại khó khăn và trầm cảm. Bà cho biết cảm giác bản thân đau đớn "như bị đấm" trong vài năm đầu.

Tuy nhiên, do tính chất công việc, Stone đã không tiết lộ căn bệnh của mình. Bà nghĩ sẽ không được ai chấp nhận. Nữ diễn viên cho biết nhiều người bệnh có trải nghiệm tương tự, cho rằng bệnh tật định nghĩa danh tính bản thân.

Trải nghiệm của Stone với các bác sĩ thường được gọi là thao túng tâm lý trong y tế (medical gaslighting), khi các bác sĩ khiến bệnh nhân tin rằng các triệu chứng của họ đều chỉ là ảo tưởng. Thông thường, nó có thể dẫn đến chậm chẩn đoán hoặc điều trị sai. Nghiên cứu phát hiện trải nghiệm này phổ biến hơn ở người da đen, bệnh nhân béo phì và phụ nữ. Stone cho biết việc các bác sĩ coi nhẹ tình trạng của bà phần lớn liên quan đến giới tính.

"Điều tôi học được qua trải nghiệm này là trong môi trường y tế, phụ nữ thường không được lắng nghe, đặc biệt khi không có bác sĩ nữ", nữ diễn viên nói.

Sharon Stone tham dự tiệc của Hollywood Reporter Raising Our Voices DEIA tại Wallis Annenberg GenSpace, ngày 31/5. Ảnh: Hollywood Reporter

Trong cuốn hồi ký năm 2021 mang tên The Beauty of Living Twice, Stone chia sẻ về ý nghĩ mình sẽ chết vào thời điểm bị đột quỵ. Bà thậm chí yêu cầu cha mẹ có mặt ở bệnh viện để chứng kiến giây phút từ giã cõi đời. Stone đã có trải nghiệm cận tử là bắt gặp ánh sáng trắng cuối đường hầm và cảm thấy mình như rơi xuống, đồng thời nhìn thấy những người thân đã qua đời.

"Phòng bệnh không một tiếng động, không ai chạy xung quanh để cố gắng chữa trị cho bạn, đó là lúc bạn nhận ra cái chết đã cận kề và mọi thứ nghiêm trọng đến mức nào", nữ diễn viên cho hay.

Khoảng thời gian bị đột quỵ cũng không phải lần đầu tiên Stone xung đột với đội ngũ y tế. Bà cho biết vào năm 2001, khi trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u lành tính, nữ diễn viên phát hiện bác sĩ đã làm tăng kích thước ngực của bà mà không được sự cho phép khi đang ở trên bàn mổ.

Khi nhận khiếu nại, bác sĩ giải thích ông "nghĩ rằng Stone trông sẽ đẹp hơn với một bộ ngực lớn".

Bất chấp những khó khăn, Stone đang nỗ lực sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Đầu tháng này, bà đã tìm ra thói quen chăm sóc sức khỏe hiệu quả, gồm ngủ đủ 8 tiếng không gián đoạn mỗi đêm.

Sharon Stone sinh năm 1958, là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim Mỹ. Bà được mệnh danh là một trong những biểu tượng nóng bỏng của Hollywood suốt hai thập niên qua. Người đẹp nổi tiếng khi đóng Bản năng gốc và được đề cử giải Oscar. Với phim Casino, bà giành giải Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Stone trải qua ba đời chồng, hiện sống với ba con trai ở California, Mỹ.

Thục Linh (Theo Yahoo News)