Shark Thủy bị truy tố hành vi chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, bị truy tố ra TAND Hà Nội để xét xử với cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.100 người và đưa hối lộ 32 tỷ đồng.

"Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

29 người bị truy tố ra trước TAND Hà Nội để xét xử. VKSND Hà Nội được ủy quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Giai đoạn trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Nhưng thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống, cáo trạng nêu.

Phụ huynh "vây" ông Thủy đòi hoàn trả học phí tại TP HCM, tháng 3/2023. Ảnh: Lệ Nguyễn

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo khống mà có.

Hệ thống chân rết giúp sức cho ông Thủy là bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên dốc sức quảng cáo. Họ nói "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững" nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thời gian đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.

"Shark" Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Từ đó ông này chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của họ, theo cáo buộc.

Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Chạy doanh thu 'ảo' cho Egroup lên gần 2.350 tỷ đồng

Theo VKS, năm 2016, ông Thủy lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư. Vấn đề được Shark ngỏ lời với bà Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, nhờ chạy doanh thu khống.

Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.

Để bảo đảm cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng chiết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại là từ 0,053% đến 0,354% doanh thu. Nhưng trên thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên.

Các hệ sinh thái của Shark Thủy. Ảnh: Egroup

Bằng cách này, từ 12/2016 đến 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông này mới đưa cho Liên gần 32 tỷ. Ông Thủy bị cáo buộc đã Đưa hối lộ cho bà Liên 32 tỷ đồng.

Shark Thủy năm nay 43 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông Thủy là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong sự nghiệp, người này theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Phạm Dự