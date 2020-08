Shark Phạm Thanh Hưng: 'Bất động sản Việt Nam sắp chạm giai đoạn vàng'

Theo Phó chủ tịch HĐQT Cen Group, trong 3-10 năm tới, nhà đầu tư cần nhanh nhạy trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.

Tương tự nhiều ngành kinh tế khác, bất động sản chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của Covid-19. Trước những biến động chung, Shark Phạm Thanh Hưng cho rằng thị trường chững lại, nhưng không có chuyện giảm giá.

Nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cũng cho thấy xu hướng này. Theo báo cáo quý II vừa qua của Jones Lang LaSalle, ở thị trường căn hộ, tổng lượng căn bán được tăng 30,6% so với quý trước.

"Giá bán tăng sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, cho thấy thị trường sơ cấp vẫn ổn định nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu mua ở thực tốt. Giá sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt 1.493 USD mỗi m2, tăng 2% theo quý và 4,9% theo năm. Tính theo mỗi dự án, giá bán tăng trung bình 2,8% so với quý trước", theo JLL.

Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cũng nhận định, về dài hạn, giai đoạn 3-10 năm tới, Việt Nam sẽ chạm tới giai đoạn vàng của thị trường bất động sản. Đó là thời điểm mà những nhu cầu cơ bản đã được thoả mãn và người dân sẽ có tích lũy tốt để có thể đầu tư và cải thiện chất lượng sống. Nhà đầu tư cần nhanh nhạy trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group.

"Quá trình đô thị hóa, tăng trưởng dân số mạnh mẽ và quy mô hộ gia đình giảm tạo ra nguồn cầu về nhà ở. Tầng lớp trung lưu hiện chiếm 13% dân số và được dự đoán sẽ lên mức 26% vào năm 2026. Chính vì vậy, nguồn cầu về nhà ở tại Hà Nội vẫn lớn, cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản còn nhiều", ông Hưng nói.

Giới quan sát cũng đồng thuận về tương lai của thị trường. Nhiều người nhận định bất động sản đang bước vào giai đoạn bình thường mới và chỉ dành cho các nhà đầu tư trung và dài hạn, không còn cơ hội "lướt sóng". Một số thị trường ngách như những dự án nằm trong khu vực có quy hoạch hạ tầng, trong khu đô thị đầy đủ tiện ích, bất động sản khu công nghiệp, logistics có tiềm năng tăng trưởng tốt.

"So với các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán thì bất động sản đang cho thấy ít sự rủi ro hơn. Bởi giá vàng đang biến động liên tục, tỷ lệ chiến thắng thị trường rất thấp. Chứng khoán thì không phải kênh đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người không am hiểu", một nhà đầu tư nhận định.

Dự án đón sóng hạ tầng

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá cao, nguồn cung căn hộ đang có xu hướng mở rộng ra các quận, huyện ngoại thành lân cận. Trong đó, Đông Anh là một trong bốn quận, huyện ngoại thành có tốc độ giao dịch tốt nhất quý II, cũng là địa phương được đầu tư mạnh về quy hoạch hạ tầng.

Tháng 7 vừa qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội công bố kết quả tuyển chọn và bàn giao hồ sơ phương án kiến trúc cầu Tứ Liên. Cây cầu dài bắc qua sông Hồng, kết nối từ trung tâm Hà Nội tới Đông Anh và sân bay quốc tế Nội Bài, dự kiến giải phóng mặt bằng từ quý I/2021.

Công trình khi hoàn thiện hứa hẹn góp phần đảm bảo yêu cầu về giao thông phục vụ cho xây dựng và phát triển chuỗi các khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng..., tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa và du lịch, kết nối trung tâm Thủ đô với các tỉnh phía Bắc.

Theo kế hoạch, hàng loạt các dự án lớn sẽ được triển khai tại Đông Anh như: Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia quy mô 7.336 tỷ đồng; công viên Disneyland thuộc dự án công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy (xã Vĩnh Ngọc, xã Tiên Dương); công viên công nghệ phần mềm (xã Tiên Dươngxã Nguyên Khê)... Giới đầu tư kỳ vọng khi các công trình hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy giá bất động sản tại huyện ngoại thành này.