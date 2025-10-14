Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Hà NộiÔng Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Việc công bố diễn ra sau 8 ngày từ khi nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech, chiều tối 6/10. Trong tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến trụ sở NextTech.

Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) và đã bị mất sạch.

* Tiếp tục cập nhật.

Shark Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBVN

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Dự án này được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Hơn một tháng trở lại đây rộ lên thông tin đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền".

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Shark Bình - 'cá mập' công nghệ

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ' (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Khi là sinh viên năm 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội, ông đã sáng lập công ty phần mềm Peacesoft vào năm 2001, tiền thân để sau này kiến tạo NextTech. Ban đầu, công ty chỉ có ông chủ và một nhân viên, Peacesoft bắt đầu mở rộng khi ông Bình phát triển hệ thống Ngân Lượng để phục vụ thanh toán điện tử. Song không dễ dàng khi bị cạnh tranh khốc liệt, Shark Bình chuyển đổi chiến lược từ thuần thương mại điện tử sang điện tử hóa thương mại truyền thống.

Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi từ công ty NextTech trước sự giám sát của công an, tối 7/10. Ảnh: Linh Đan

Năm 2014, ông chuyển đổi Peacesoft thành NextTech Group, được giới thiệu là một tập đoàn công nghệ đa ngành, hoạt động theo mô hình "hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện". Triết lý của ông khi ấy là "nếu không thể thắng ở một trận địa, hãy mở cả chiến trường mới".

NextTech được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Dưới sự chèo lái của Shark Bình, đến 2020, NextTech mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam". Doanh nghiệp này đã xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi năm, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Startup "con" như NganLuong.vn từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Riêng công ty Ngân Lượng từng có giai đoạn đỉnh vào năm 2018, doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng, sau đó năm 2019 giảm về gần 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận được cải thiện.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên xinh đẹp.

Phạm Dự