Shark Minh rót vốn cho hai thương vụ Shark Tank mùa 6

CEO Bùi Quang Minh (Minh Beta) cho biết anh trở thành cổ đông chính thức của Beecube và ADT - hai trong sáu thương vụ đã chốt deal tại Shark Tank mùa 6.

Beecube là thương hiệu máy chiếu mini "Made in Vietnam" được Shark Minh rút ngay Golden Ticket để chốt deal. Theo chia sẻ của nhà sáng lập Phan Anh Vũ, doanh thu của Beecube đang phân theo tỷ trọng 70% online và 30% offline cho 6 showroom bán lẻ tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và TP HCM. Sự đồng hành của Shark Minh sẽ giúp "cá mập con" này tiến tới mục tiêu phủ mạnh thương hiệu ở cả hai miền Nam - Bắc, nâng tỷ trọng B2C và tìm kiếm thị trường mới là toàn cầu.

Trong khi đó, ADT Hitek là thương hiệu thời trang nam được Shark Minh chốt deal đầu tiên ngay lần đầu tham gia Shark Tank. Theo nhà sáng lập Antonio De Torres, mục tiêu của ADT Hitek là xây dựng đế chế thời trang cao cấp nhưng giá thành hợp lý cho mọi người.

Dòng sản phẩm may sẵn của ADT Hitek sử dụng công nghệ vải thông minh và phong cách thời trang sang trọng đến từ Italy, Địa Trung Hải. Tất cả thiết kế của ADT đều sử dụng vải không nhăn, không nhàu và nguồn gốc từ các nước như Nhật Bản, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc may đo đều áp dụng công nghệ tiên tiến với thiết bị máy móc đến từ Đức. Thương hiệu cũng cam kết về tính bền vững, sử dụng các vật liệu có thể tái chế và áp dụng biện pháp thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất. Quy trình mua bán, may đo của ADT Hitek đều áp dụng phương pháp trực tuyến.

Shark Minh Beta cùng các vị "cá mập" sẽ tìm kiếm những startup tiềm năng trong mùa 7. Ảnh: Beta Group

Trong suốt Shark Tank mùa 6, Shark Minh Beta thể hiện phong cách đầu tư quyết đoán và nhạy bén, thu hút sự chú ý của khán giả cũng như các startup. Với 11 lần ra deal trên tổng số 30 thương vụ có mặt, Shark Minh Beta đứng nhì về số lượng thương vụ gọi vốn thành công.

Chia sẻ thêm thông tin về các thương vụ còn lại, vị "cá mập" này cho biết, với Recbook, ông đang tiến hành thẩm định mặt pháp lý và sẽ phê duyệt khi cả hai thống nhất hồ sơ đầu tư. Trường hợp của startup LaGaia, công ty chủ quản xác định sẽ tập trung phát triển theo phương thức Tinicare - mô hình tinh gọn hơn sau một thời gian nghiên cứu phát triển thị trường. Shark Minh và LaGaia vẫn tiếp tục đàm phán để có thể chốt lại thương vụ này dựa trên những diễn tiến thực tế.

Hai thương vụ khác là Thuyền Xưa, Slimcase đều được đánh giá có nhiều tiềm năng, song trong quá trình thẩm định, Shark Minh và các startup này đều quyết định dừng lại bởi chưa đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư cũng như hồ sơ.

"Khẩu vị" đầu tư của Shark Minh Beta khá đa dạng, với nhiều ngành nghề khác nhau: công nghệ, thời trang, làm đẹp, ẩm thực, giáo dục... Đến với Shark Tank mùa 7, với vai trò Lãnh sự danh dự Slovenia, Minh Beta sẽ quan tâm nhiều hơn đến các startup có sản phẩm hoặc dịch vụ dễ dàng mở rộng ra thị trường quốc tế. Đặc biệt là những lĩnh vực Slovenia cũng như châu Âu có thế mạnh như công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và du lịch.

Shark Minh cho biết mục đích chính của anh khi đến với Shark Tank là để phát triển bản thân, song song việc mang thêm nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội. Ở Shark Tank, anh tìm thấy được các startup trẻ nhiệt huyết, đầy hoài bão để nâng đỡ, hỗ trợ và cùng nhau phát triển.

"Qua chương trình, Beta Group tích cực đầu tư vào tương lai, tạo ra những giá trị mới và thúc đẩy sự phát triển của cả chúng tôi và cộng đồng khởi nghiệp", vị doanh nhân nói.

Đây là mùa thứ hai liên tiếp Chủ tịch Beta Group tham gia Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Beta Group

Người đứng đầu Beta Group cho biết, việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Shark Tank mùa 7 xuất phát từ những giá trị cốt lõi và mục tiêu công ty hướng đến. Theo đó, ngoài việc sát cánh cùng thế hệ khởi nghiệp, tập đoàn cũng có thể tận dụng nguồn lực, mạng lưới, vì Shark Tank là nơi hội tụ những nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nhân thành đạt. Từ đó, Beta Group có thể tìm kiếm được những đối tác chiến lược và các cơ hội hợp tác mới.

Shark Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group. Anh tốt nghiệp bằng danh dự hạng 1 tại Đại học Sydney (Australia), đạt học bổng Fulbright và tốt nghiệp MBA (Quản trị kinh doanh) tại Đại học Harvard (Mỹ). Vừa qua, anh được trao công hàm Lãnh sự danh dự Slovenia tại TP HCM.

(Nguồn: Beta Group)