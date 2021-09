Shark Linh trả lời trực tiếp kinh nghiệm đầu tư, tiết kiệm trên eBox

Bà Thái Vân Linh, hay còn biết đến là Shark Linh sẽ trực tiếp chia sẻ về kinh nghiệm trong đầu tư và tài chính cá nhân vào ngày 25/9, trên nền tảng eBox.

Là một trong hai diễn giả phiên livestream của eConference chủ đề "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" bên cạnh Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, Shark Linh sẽ đem đến những kinh nghiệm bản thân về cách tối ưu những khoản chi tiêu, cách tiết kiệm và hoạch định tài chính.

Cùng với đó, bà sẽ dành thời gian hơn một tiếng đồng hồ, để trả lời trực tiếp các câu hỏi của người tham gia trên eBox.



Thái Vân Linh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Bà là nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của TVL Group, công ty tư vấn tập trung vào đào tạo và phát triển kỹ năng cứng và mềm, cũng như các dịch vụ tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Shark Thái Vân Linh.

Trước đó, bà từng đảm nhận các vai trò Giám đốc Điều hành của Vingroup Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm của tập đoàn Vingroup, Giám đốc Chiến lược và Vận hành của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Giám đốc Đầu tư tại DFJ VinaCapital, một trong các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra, bà còn được biết đến với vai trò là một trong những giám khảo chính của chương trình truyền hình thực tế Shark Tank, Thương vụ bạc tỷ tại Việt Nam.

Shark Linh từng tốt nghiệp bằng danh dự của Đại học Nam California (University of Southern California) và có bằng MBA của trường Wharton (The Wharton School, at the University of Pennsylvania). Bà trở về Việt Nam và định cư tại TP HCM trong 12 năm qua. Bề dày kinh nghiệm của bà thể hiện ở hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, điều hành và truyền thông.

Trong một buổi chia sẻ, Shark Linh có nói: "Hàng ngày, tôi sẽ dành thời gian học hỏi, nghiên cứu vào lúc mọi người đi chơi. Buổi sáng, tôi thức sớm hơn để đọc tin tức. Thay vì đi ăn trưa, ngủ trưa thì tôi học. Giờ tan sở, tôi thường ở lại để làm thêm 1-2 tiếng. Đến tối, tôi sẽ đọc sách". Đó là cách nữ CEO làm việc, còn trong cuộc sống thường ngày, mọi người dễ nhận ra bà "với quần jean áo thun, dép kẹp (dép lê) hết sức đơn giản khi tôi không đi làm, không phải xuất hiện ở những nơi cần trang phục trang trọng".

Bài học kinh nghiệm cũng là vũ khí, giúp Shark Linh từng vượt qua nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những điều này, sẽ được bà chia sẻ qua các câu chuyện cụ thể, nhằm giúp độc giả VnExpress có thể áp dụng nếu rơi vào tình huống tương tự trong tương lai.

Phiên chia sẻ trực tiếp của Shark Linh sẽ diễn ra lúc 15h chiều 25/9.

4 diễn giả tham gia eBox về nghỉ hưu an nhàn cùng với Shark Linh.

Cùng với tiến sĩ Shark Linh, eBox chuyên đề Nghỉ hưu còn đón nhận sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - người Việt đầu tiên thành lập ngân hàng tại Mỹ là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, hoạch định thu chi. Chi Nguyễn - tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, chủ nhân kênh Youtube, blog ThePresentWriter nổi tiếng trong giới trẻ. Ông Trần Nhật Nam là chuyên gia về đầu tư, tư vấn tài chính và M&A. Diễn giả cuối cùng, ông Nguyễn Nam Sơn là chuyên gia 20 năm kinh nghiệm trong bảo hiểm và nghỉ hưu.

Phiên chia sẻ của 4 diễn giả còn lại sẽ trải dài từ 23 đến 25/9.

Là những người giàu kiến thức và kinh nghiệm về tài chính các diễn giả sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ cách lên kế hoạch thu chia, tiết kiệm, đến những nguyên tắc đầu tư để có thể sớm đạt tự do tài chính.

Đây cũng là cơ hội để người tham gia lắng nghe phần chia sẻ, đặt câu hỏi trực tiếp cho diễn giả tại các phần công chiếu vào ngày 23, 24 và chia sẻ trực tiếp với Shark Linh và tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu vào ngày 25/9.

