Năm 2011, anh mày mò thêm về quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google và các dịch vụ hỗ trợ du lịch. Năm 2012, Hùng Anh và các cộng sự lần đầu có lãi, khoảng 85 triệu. Sau đó, anh mời Vũ Đại Dương - người anh, người bạn rất giỏi trong mắt anh - về làm Phó Giám đốc Điều hành, chấp nhận chi trả mức lương 40 triệu mỗi tháng. Hiện Vũ Đại Dương là Phó tổng giám đốc BIN Corporation Group kiêm Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ DNBC Financial.

Ra trường, Hùng Anh đầu quân cho Tổng công ty may Nhà Bè ở quận 7, TP HCM, làm được thời gian ngắn, anh xin sếp lập một team khoảng 10 người phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, gọi là BIN (Business Information Networks). Tuy nhiên vì không đủ kinh nghiệm, dự án thất bại, thua lỗ. "Khi ấy, sếp gọi tôi lại nói công ty bảo không biết BIN đang làm gì, chẳng liên quan đến ngành dệt may. Anh ấy nói: 'Thôi, anh cho mày hết toàn bộ máy móc, nhân viên, cho mượn thêm 200 triệu để khởi nghiệp".

"Tại nước bạn, tôi vừa tìm hiểu loạt thủ tục, thông lệ các nước, vừa tôi luyện tư duy tiến bộ, nhạy bén, linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường số". Trực tiếp "mục sở thị" và "chinh chiến", Hùng Anh đã thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài và dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính mà khi ấy trong nước còn vướng. Nắm bắt nhu cầu, anh "đóng gói dịch vụ" và sẵn sàng hỗ trợ các công ty Việt Nam lẫn nước khác với chi phí hợp lý. One IBC - công ty con chuyên dịch vụ doanh nghiệp, tư vấn tài chính ra đời từ toan tính ấy.

"One IBC ra đời với mục tiêu trở thành doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ cùng những mối quan hệ vững chắc với đối tác mọi quốc gia và vùng lãnh thổ", anh nói.

Theo đó, One IBC cung cấp các đa dạng dịch vụ gồm: thành lập công ty ở nước ngoài (27 quốc gia và vùng lãnh thổ); kế toán, kiểm toán; dịch vụ văn phòng; tư vấn mở tài khoản nước ngoài; đăng ký sở hữu trí tuệ; xin giấy phép kinh doanh; dịch vụ giải thể công ty; quỹ cùng quỹ tín thác...

"Hướng dẫn và bảo vệ khách hàng khỏi mọi rủi ro, rào cản là ưu tiên hàng đầu của One IBC®. Với vốn kiến thức chuyên sâu về quyền tài phán quốc tế, chúng tôi cố gắng cung cấp, chia sẻ kiến thức chuyên môn và hỗ trợ tối đa khi bạn muốn kinh doanh trên toàn cầu. Dù bất cứ đâu, tôi và đội ngũ của mình đều có thể thiết lập cơ cấu doanh nghiệp, phương thức giao dịch tốt nhất, đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định nước sở tại. Đồng thời cung cấp nền tảng dịch vụ cần thiết nhằm hỗ trợ quản lý từ xa, tối đa hóa lợi nhuận, tiến tới bền vững lâu dài", Hùng Anh nói thêm.

Ngoài One IBC, BIN Corporation Group còn sở hữu 9 thương hiệu khác, gồm: DNBC Financial Group® (Fintech, ngân hàng số); DNBC Global Markets® (tài chính và thị trường vốn); PayCEC (nền tảng thanh toán toàn cầu); MobCEC® (giải pháp phần mềm và công nghệ); BIN Media (tiếp thị kỹ thuật số); GIS (Tư vấn định cư); Travelner® (dịch vụ lữ hành toàn cầu); Khải Hùng Group (nhà đầu tư, phân phối và phát triển bất động sản); papmall® (sàn thương mại điện tử quốc tế).

Tập đoàn nhận nhiều chứng chỉ quan trọng trong ngành gồm: chứng nhận cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại California- Hoa Kỳ, Hong Kong; giấy phép cấp bởi ngân hàng trung ương Lithuania năm 2017; nhà cung cấp dịch vụ của khu vực tự do DMCC; chứng nhận kiểm toán viên công chúng (CPA) tại Hong Kong; chứng chỉ nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Singapore do ACRA cấp; đại lý du lịch do Tổng cục Du lịch Singapore cấp năm 2020; đại lý du lịch của California hồi 2020...