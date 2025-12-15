Shark Bình bị điều tra thêm tội trốn thuế

Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo để trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với ông Bình và Nguyễn Hữu Tuất, về tội Trốn thuế.

Ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐTQ kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, bị cáo buộc cùng tội danh.

Theo đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm: Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Do doanh thu của Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Ông Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024.

Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, công an cho rằng ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỷ đồng. Ông này còn bị xác định có vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Hiện, Công an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các cá nhân liên quan với tổng số khoảng 900 tỷ đồng. Công an kêu gọi những người có liên quan ra trình diện, hợp tác điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, 9 người cũng bị khởi tố với hai tội danh trên là Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech), Nguyễn Hữu Tuất (Tổng giám đốc NextPay), Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương (Giám đốc tài chính Tập đoàn NextTech), Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Công an cáo buộc, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích của nhóm này là bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỷ đồng Antex - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch.

Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng). Công an xác định Shark Bình và cộng sự sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỷ đồng.

Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Đan

Ông Bình năm nay 44 tuổi, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam). Ông được ví là "cá mập" công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên.

Tập đoàn NextTech phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Đến 2020, NextTech mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", là một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Phạm Dự