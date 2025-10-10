Sharapova làm giàu thế nào sau khi giải nghệ

Nhờ những bản hợp đồng triệu đô với các thương hiệu xa xỉ cùng danh mục đầu tư trải rộng, cựu tay vợt người Nga Maria Sharapova đã trở thành hình mẫu hiếm hoi của sự chuyển mình thành công sau thể thao.

Maria Sharapova giành được Grand Slam đầu tiên ở tuổi 17 hồi tháng 7/2004. Ảnh: CNBC

Từng là biểu tượng của vẻ đẹp, tài năng và danh tiếng toàn cầu, Maria Sharapova nay bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời - không còn là tay vợt giành Grand Slam, mà là một nhà đầu tư, doanh nhân và cố vấn tài chính dày dạn kinh nghiệm.

Tại Hội nghị Bloomberg Power Players ở New York tháng trước, hình ảnh Sharapova với mái tóc nâu tự nhiên, tự tin chia sẻ về chiến lược tài chính và khởi nghiệp khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng với người từng nắm giữ vị trí nữ VĐV kiếm nhiều tiền nhất thế giới trong hơn một thập kỷ, đó không phải là điều quá bất ngờ.

Maria Sharapova phát biểu tại Hội nghị Bloomberg Power Players ở New York, Mỹ. Ảnh: Instagram / Maria Sharapova

Sau khi gây chấn động với chức vô địch Wimbledon ở tuổi 17, Sharapova nhanh chóng trở thành "viên ngọc quý" trong mắt các thương hiệu lớn. Cô ký hợp đồng với Nike (kèm dòng sản phẩm riêng), Gatorade, Porsche, Tiffany & Co, Tag Heuer, Evian, Motorola, Land Rover và hàng loạt "ông lớn" khác.

Chỉ tính riêng thu nhập ngoài sân đấu, Sharapova đã kiếm được hơn 300 triệu USD, giúp cô giữ ngôi vị VĐV nữ giàu nhất thế giới suốt 11 năm liên tiếp.

Dù từng trải qua biến cố năm 2016 khi bị cấm thi đấu do dương tính với chất cấm, Sharapova vẫn không đánh mất giá trị thương hiệu. Cô nhanh chóng trở lại với hình ảnh điềm tĩnh, trưởng thành hơn, tiếp tục hợp tác với các thương hiệu cao cấp như Stella Artois, Aman Hotels, Hästens hay công ty giao dịch trực tuyến CFI của Dubai.

Không dừng lại ở quảng cáo, Sharapova còn đầu tư mạnh vào bất động sản, với loạt tài sản đáng nể: trang trại 8,6 triệu USD ở California, biệt thự 11 triệu USD tại Montecito, và tổ hợp nhà ở Manhattan Beach từng bán cho ngôi sao bóng rổ Luka Doncic với giá 25 triệu USD.

Maria Sharapova học quản trị và lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Harvard.

Sau thời gian bị cấm thi đấu, Sharapova chọn học quản trị và lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Harvard, khởi đầu cho hành trình thứ hai ấn tượng không kém con đường vươn lên đỉnh cao trong thể thao. Cô sớm bén duyên đầu tư khi mua cổ phần của Supergoop!, một thương hiệu kem chống nắng ra đời từ 2007, nhưng không quá nổi bật.

"Tôi muốn có quyền sở hữu trong những gì mình tin tưởng, và dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp họ phát triển", Sharapova chia sẻ.

Quyết định đó mang về quả ngọt: năm 2021, Supergoop! được tập đoàn Blackstone mua lại với giá 750 triệu USD. Từ đó, Sharapova bước vào hàng ngũ các nhà đầu tư có tầm nhìn hiếm có trong giới thể thao.

Danh mục đầu tư của Sharapova phản ánh rõ quan điểm sống và hành trình của cô. Cựu tay vợt người Nga từng tham gia Hội đồng Cố vấn của UBS Wealth Management, khuyến khích phụ nữ đầu tư tài chính. Phần lớn các khoản đầu tư của cô đều hướng đến doanh nghiệp do phụ nữ sáng lập hoặc có liên hệ tới thể thao và sức khỏe.

Một ví dụ là Cofertility, start-up về trữ đông trứng dành cho VĐV nữ - nơi Sharapova tin rằng "phụ nữ có thể kéo dài sự nghiệp và chủ động lựa chọn tương lai của mình".

Cựu VĐV 38 tuổi còn đầu tư vào Tonal, hệ thống phòng gym tại nhà, Wolf & Shepherd (giày nam cao cấp), MoonPay (ví tiền điện tử) và Public (nền tảng đầu tư trực tuyến).

Cô thậm chí góp mặt trong chương trình Shark Tank của Mỹ, cùng tỷ phú Mark Cuban đầu tư 900.000 USD vào thương hiệu dụng cụ thể dục Bala, nay đã có giá trị 10 triệu USD. Tại Therabody, công ty đứng sau thiết bị massage nổi tiếng Theragun, Sharapova không chỉ là cổ đông, mà còn là cố vấn chiến lược.

Maria Sharapova tại cửa hàng pop-up của Bala ở New York. Ảnh: Bala

Không chỉ là nhà đầu tư, Sharapova còn góp mặt trong ban lãnh đạo của các tập đoàn lớn. Cô hiện là giám đốc độc lập tại Moncler Group, tập đoàn sở hữu thương hiệu thời trang xa xỉ Moncler và Stone Island - vị trí mà ít cựu VĐV nào từng đạt được.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án đều thành công. Một số công ty Sharapova từng cố vấn như Naked Retail hay Bright đã biến mất khỏi mạng xã hội từ 2025. Nhưng với cô, thất bại chỉ là một phần của quá trình học hỏi.

Trong số thương hiệu gắn liền với tên tuổi Sharapova, Sugarpova - dòng kẹo cao cấp cô sáng lập năm 2012 - có lẽ là câu chuyện thú vị nhất.

Từ khoản đầu tư ban đầu 500.000 USD, Sugarpova nhanh chóng bùng nổ, bán ra 5 triệu gói kẹo mỗi năm, doanh thu lên tới 25 triệu USD và có mặt tại hơn 30 quốc gia. Sharapova từng muốn đổi tên thành "Maria Sugarpova" trong mùa US Open 2013 để quảng bá sản phẩm.

Maria Sharapova và thương hiệu kẹo Sugarpova. Ảnh: Sugarpova

Nhưng sau khi cô giải nghệ, thương hiệu này dần biến mất. Đến năm 2021, Sugarpova âm thầm ngừng hoạt động, dù từng được định giá 187 triệu USD. Website ngừng truy cập, tài khoản mạng xã hội "đóng băng", và các bằng sáng chế tại Mỹ hết hạn vào 2024.

Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2024 của Moncler, Sharapova vẫn được mô tả là "người điều hành hoạt động hằng ngày của Sugarpova". Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng thương hiệu có thể chỉ đang "ngủ đông" và chờ ngày tái sinh.

Giờ đây, Sharapova không còn cần đến cây vợt để chiến thắng. Cô làm điều đó bằng chiến lược, tầm nhìn và khả năng biến thương hiệu cá nhân thành sức mạnh tài chính. Ở tuổi 38, Sharapova vẫn là hình mẫu của thế hệ VĐV mới - những người biết cách chuyển mình từ đỉnh cao thể thao sang thương trường mà không đánh mất hào quang.

Có thể Sugarpova đã tạm lắng, nhưng nếu một ngày Sharapova quyết định khởi động lại thương hiệu ấy, không ai nghi ngờ việc cô sẽ lại biến nó thành "cú giao bóng ăn điểm" hoàn hảo trên thương trường.

Hồng Duy tổng hợp