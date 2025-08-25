Sharapova hét lớn khi được Serena Williams tri ân

MỹMaria Sharapova hét lên khi được kình địch Serena Williams dành những lời tri ân trong lễ vinh danh "Búp bê Nga" tại Đại sảnh Danh vọng quần vợt.

Tối 23/8, Sharapova gia nhập Đại sảnh Danh vọng quần vợt quốc tế ở Newport, Mỹ, 5 năm sau khi giải nghệ. Ngay lúc buổi lễ diễn ra, khán giả bất ngờ khi thấy Serena Williams bước ra sân khấu để giới thiệu cho đối thủ cũ, điều không được ban tổ chức báo trước. Sự hiện diện của chủ nhân 23 Grand Slam đơn nữ khiến mọi người reo hò, còn Sharapova liên tục hét lớn.

"Tôi biết mình là người cuối cùng các bạn nghĩ có thể thấy ở đây hôm nay", Serena bắt đầu phát biểu. "Thực ra vài năm trước, tôi cũng sẽ cảm thấy bất ngờ như các bạn. Vài tháng trước, Sharapova nhắn tin cho tôi và hỏi liệu tôi có thể giới thiệu cô ấy vào Đại sảnh Danh vọng. Trước khi Sharapova kết thúc câu hỏi, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Vì đó là Sharapova cơ mà. Tôi phải rất vinh dự".

Serena Williams (trái) và Maria Sharapova trong sự kiện Đại sảnh Danh vọng quần vợt quốc tế tại Newport, đảo Rhode, Mỹ tối 23/8/2025. Ảnh: Boston Globe

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ nhiều thăng trầm giữa hai cựu tay vợt từng được xem là kình địch số một của quần vợt nữ. Họ gặp nhau tổng cộng 22 lần từ Wimbledon 2004, nơi Sharapova gây sốc khi hạ Serena để lần đầu vô địch Grand Slam. Tay vợt Nga cũng thắng ở chung kết WTA Finals cùng năm, nhưng sau đó thua cả 20 trận còn lại trước đối thủ Mỹ. Họ từng tranh tài ở bốn trận chung kết Grand Slam và cả Olympic London 2012.

Không chỉ căng thẳng trên sân, quan hệ này còn nhiều lần nóng ngoài đời. Trong một bài phỏng vấn năm 2013, Serena ám chỉ đối thủ là người nhàm chán và đang hẹn hò "một gã có trái tim đen tối", được cho là Grigor Dimitrov. Tay vợt Bulgaria cũng là bạn trai cũ của Serena.

Sau đó, Sharapova đáp trả rằng Serena ghét cô từ khi còn là "cô bé gầy gò đánh bại cô ấy ở Wimbledon". Đến khi Sharapova xuất bản hồi ký Unstoppable (Không thể ngăn cản), Williams cũng phản bác rằng nhiều chi tiết chỉ là "tin đồn nhảm".

Sharapova khóc khi được Serena Williams tri ân Khoảnh khắc Serena Williams xuất hiện ở sự kiện vinh danh Maria Sharapova.

Đại sảnh Danh vọng quần vợt quốc tế là nơi vinh danh các tay vợt hoặc nhân vật đã giải nghệ, có những đóng góp lớn cho quần vợt. Sự kiện này diễn ra thường niên, năm nay có ba người được ghi tên vào Đại sảnh, là Sharapova, cùng anh em đánh đôi nam nhà Bryan: Bob và Mike.

Trong bài phát biểu vinh danh, Serena còn gọi Sharapova là "cựu đối thủ, cựu hâm mộ và giờ là người bạn vĩnh cửu". Tay vợt Mỹ nhấn mạnh rằng đằng sau sự căng thẳng trên sân đấu, hai người thực chất có nhiều điểm chung. "Tôi nghĩ Sharapova có thể là chị em của tôi", tay vợt 43 tuổi nói thêm. "Cô là sự tĩnh lặng đối lập với cơn bão của tôi, là âm với dương. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi tôi gọi cho Sharapova để kể về những rắc rối trong cuộc sống, bởi chị em thường làm như vậy".

Serena cũng thừa nhận đối thủ Nga nằm trong số ít người buộc cô phải chơi với phong độ cao nhất. "Mỗi khi nhìn thấy tên Sharapova bên cạnh trong nhánh đấu, tôi đều tập luyện chăm chỉ hơn. Đó là một phần lý do tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", tay vợt đoạt bốn HC vàng Olympic chia sẻ.

Sharapova (trái) ở tuổi 17, sau trận thắng Serena ở chung kết Wimbledon 2004, tại thành phố London, Vương quốc Anh ngày 3/7/2004. Ảnh: Reuters

Sharapova không khỏi xúc động, chăm chú lắng nghe từng lời của đàn chị. Trong phần phát biểu sau đó, cô cảm ơn Serena vì đã có mặt và còn đùa vui khiến khán giả ồ lên cười. "Tôi đã nghĩ hôm nay Serena sẽ để tôi thắng một lần, nhưng có lẽ cô ấy đã thắng trong cuộc thi phát biểu", cựu tay vợt 38 tuổi nói.

Trên mạng xã hội, Sharapova cũng viết: "Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên tôi hôm nay, Serena. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn".

Mâu thuẫn giữa Serena và Sharapova kết thúc sau khi cả hai giải nghệ. Họ bắt đầu thân thiết hơn khi cùng dự những sự kiện thời trang, gặp gỡ tại Met Gala, rồi dần trở thành bạn bè. "Ban đầu là sự tôn trọng, rồi thành tình bạn. Và hôm nay, tôi rất vinh dự được gọi Maria là người bạn vĩnh cửu", Serena nói.

Sharapova giải nghệ năm 2020 với 5 Grand Slam, tổng cộng 36 danh hiệu WTA, một HC bạc Olympic, và nằm trong số ít tay vợt nữ hoàn tất Career Grand Slam. Cô cũng nổi bật ở khía cạnh thương mại khi 11 năm liên tiếp là nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới, phần lớn nhờ hợp đồng quảng cáo.

"Tôi đã nói một lần và giờ điều đó càng đúng hơn, khi tôi trao cả cuộc đời cho quần vợt, quần vợt đã trả lại cho tôi một cuộc đời. Một cuộc đời tuyệt vời. Tôi biết ơn vì điều đó", Sharapova khép lại bài phát biểu.

Xuân Bình tổng hợp