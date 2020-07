Shantira Beach Resort & Spa ra mắt thị trường

Mở đầu cho chuỗi chiến dịch tăng tốc về đích 6 tháng cuối năm là lễ ra quân chiến dịch "30 ngày đêm thần tốc cùng Shantira" diễn ra hôm 30/6 tại Resort Palm Garden - Hội An. Chương trình thu hút hơn 300 chuyên viên kinh doanh đến từ 8 đại lý phân phối chiến lược dự án gồm Cenland, Đất Xanh Miền Trung, RealPlus, Hải Phát Land, Southern Land, Connex Holding, CVR và Redland. Tại đây, đại diện các đại lý phân phối chiến lược cùng nhau cam kết tìm chủ nhân 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự biển Shantira Beach Resort & Spa trong 30 ngày đêm.

Lễ ra quân "30 ngày đêm thần tốc cùng Shantira".

Đại diện đơn vị đầu tư và phát triển - Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cho biết, chương trình được đầu tư kỹ lưỡng, mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa riêng. Sự kiện đã tái hiện lại một Hội An cổ kính nhưng vẫn mang trong mình dòng chảy của thời đại, thể hiện khát khao vươn lên, mang những điều tốt đẹp và bản lĩnh lan tỏa khắp 5 châu.

8 đơn vị phân phối ký kết cùng Tập đoàn Hoàng Gia Hội An để chính thức trở thành đơn vị phân phối chiến lược dự án Shantira Beach Resort & Spa.

"Những người tham dự sự kiện đã cùng nhau lan tỏa thông điệp 'mang sắc màu Hội An giàu văn hóa và sự phát triển không ngừng' đi muôn nơi, đồng thời thể hiện ý chí, nỗ lực và khao khát chinh phục mục tiêu", đại diện đơn vị đầu tư và phát triển dự án cho hay.

Sự kiện còn có sự tham gia của ngân hàng tài trợ của dự án - VietinBank Hội An. Trong giai đoạn 1 ngân hàng đã tài trợ với tổng số vốn 800 tỷ đồng và tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư trong giai đoạn 2 với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Văn Nhâm - Giám đốc VietinBank Hội An cho hay, dự án Shantira Beach Resort & Spa sở hữu vị trí đắt giá cuối cùng trên con đường di sản ven biển liền kề Phố Hội, là nơi đầu tư tiềm năng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay. VietinBank Hội An đã và sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho chủ đầu tư cũng như khách hàng đầu tư dự án.

Shantira Beach Resort & Spa là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng tâm huyết của Tập đoàn Hoàng Gia Hội An. Là doanh nghiệp địa phương nhưng Hoàng Gia Hội An sở hữu tiềm lực tài chính mạnh cùng thương hiệu uy tín và kinh nghiệm phát triển du lịch. Doanh nghiệp này kỳ vọng Shantira Beach Resort & Spa sẽ kiến tạo dòng sản phẩm căn hộ resort biển và biệt thự mặt tiền biển đặc trưng: chuẩn sang trọng và chạm được đến cảm xúc của mỗi du khách, nhà đầu tư, góp phần đưa Hội An trở thành điểm đến đầu tư bất động sản chuẩn mực.

Phối cảnh dự án Shantira Beach Resort & Spa.

"Với tất cả tâm huyết dành cho mảnh đất Hội An, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần mang lại một điểm đến đẳng cấp trên bản đồ du lịch phố cổ cũng như cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho những người đang kiếm tìm sản phẩm bất động sản ven biển", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Shantira Beach Resort & Spa sở hữu vị trí đắt giá trên con đường di sản ven biển liền kề Phố Hội, tọa lạc bên bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Du khách đến đây được trải nghiệm không gian riêng tư, hiện đại, tận hưởng những giây phút nghỉ dưỡng. Từ dự án, mọi người dễ dàng khám phá không gian phố Hội cổ kính, cũng như tiếp cận các điểm vui chơi giải trí đẳng cấp trong quần thể du lịch, giải trí và danh thắng Đà Nẵng.

Tại Shantira Beach Resort & Spa yếu tố nghỉ dưỡng sẽ luôn hiện hữu trong từng sản phẩm bởi chủ đầu tư đã giải phóng tối đa mặt bằng, mở rộng không gian, tiết giảm các vách ngăn. Những thiết kế được kiến tạo đề cao vào cảm xúc của du khách khi trải nghiệm kỳ nghỉ tại mỗi căn hộ resort biển hay những căn biệt thự mặt tiền biển.

"Nơi đây sẽ là thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề phố Hội với những tiêu chuẩn quốc tế, điểm dừng chân trong mơ trên hành trình khám phá miền di sản phố cổ, là nơi đầu tư sáng giá bậc nhất trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay", đại diện đơn vị đầu tư và phát triển nói.

Tâm Anh