Shakira hội ngộ Pique vì con

Tây Ban NhaCa sĩ Shakira và chồng cũ - cầu thủ bóng đá Pique - gạt bỏ bất đồng để cùng tổ chức sinh nhật cho con trai Milan.

Theo Hola, hôm 23/1, Shakira tổ chức một bữa tiệc cho con trai tại nhà riêng, mời bạn bè và thành viên gia đình. Pique có mặt từ một ngày trước đó nhưng không trực tiếp vào bằng cổng chính để tránh sự chú ý. Anh ở lại nhà bố mẹ ruột - là hàng xóm của Shakira - và có một lối đi riêng để sang nhà bạn gái cũ.

Pique (trái) và Shakira tái ngộ để cùng tổ chức sinh nhật cho con trai. Ảnh: The News International

Mối quan hệ giữa Shakira và Pique hiện vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Hồi cuối tuần trước, người hâm mộ giọng ca Waka Waka có mặt trước cửa nhà cô để bày tỏ sự ủng hộ nghệ sĩ. Họ bật ca khúc Out of Your League - ca khúc Shakira viết về Pique sau khi chia tay. Ngôi sao nhạc Latin cũng đứng trên ban công nhà để chào và cảm ơn fan.