Shakira bị chỉ trích vì chen hàng tại sự kiện Halloween

Ca sĩ Shakira bị chỉ trích sau khi cô và hai con chen hàng, còn các gia đình khác chờ 90 phút ở điểm tham quan Halloween.

Theo Pagesix ngày 1/11, hành động của Shakira trong chuyến đi Tower of Terror ở Barcelona cuối tuần trước khiến nhiều bậc cha mẹ tức giận.

Phóng viên địa phương Silvia Taulés - người chứng kiến - nói với Socialité rằng Shakira bất ngờ xuất hiện cùng hai con trai Milan (9 tuổi), Sasha (7 tuổi) và một nhân viên bảo vệ tại sự kiện. Họ lập tức đi vào trong khi những gia đình khác phải xếp hàng hơn một tiếng. Taulés cho biết Shakira không do dự dù mọi người la hét phản đối khi cô đi qua họ.

Trang phục cổ vũ hai con trai của Shakira vào cuối tuần trước. Ảnh: Instagram Shakira

Taulés chỉ trích hành động của Shakira: "Cô là tấm gương thế nào cho những đứa con nếu từ khi còn nhỏ, chúng được học rằng có thể chen ngang mọi người lúc không cần thiết".

Trên Twitter, Taulés cũng đăng tải hình ảnh Shakira tại sự kiện. Hiện nữ ca sĩ chưa phản hồi về sự việc.

Cuối năm 2014, Shakira quyết định định cư ở Barcelona khi con trai Milan bắt đầu đi học. Cô nhận ra việc phải di chuyển liên tục cho các show diễn ảnh hưởng lớn tới gia đình. Ca sĩ tạm gác nhiều dự án để vun vén gia đình. Cô muốn bản thân luôn có thời gian bên hai con và Pique.

Shakira và cầu thủ bóng đá Pique quen vào mùa xuân 2010, khi ngôi sao nhạc pop đang quay video âm nhạc cho Waka Waka - bài hát chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi. Họ công khai hẹn hò một năm sau đó. Sau 11 năm bên nhau, cặp sao có hai con nhưng không kết hôn. Năm 2020, Forbes điền tên Pique và Shakira vào danh sách "Những đôi tình nhân quyền lực nhất thế giới".

Hồi tháng 6, Shakirav chia tay Pique. Ca sĩ nói thấy như người sắp chết đuối, cố gắng vùng vẫy giữa biển khơi. Mục tiêu hiện tại của ca sĩ là bảo vệ các con theo cách tốt nhất có thể. Cô và Pique ưu tiên tìm cách cùng nuôi con.

Shakira đi chơi cùng hai con trai Sasha (trái) và Milan tại Wavegarden năm 2021. Ảnh: Instagram Shakira

Shakira tên đầy đủ Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh năm 1977 tại Colombia. Là giọng hát nổi tiếng bậc nhất của dòng nhạc Latin, cô từng đoạt giải Grammy cho Album Latin Pop xuất sắc (MTV Unplugged) năm 2011 và Album Latin Rock xuất sắc (Fijación Oral Vol. 1) năm 2006. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La, Can't Remember to Forget You...

Thanh Giang