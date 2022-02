Shailene Woodley hủy hôn Aaron Rodgers

MỹNgôi sao phim "Dị biệt" Shailene Woodley chia tay ngôi sao bóng bầu dục Aaron Rodgers sau một năm đính hôn.

Ngày 17/2, nguồn tin của NBC Sports xác nhận thông tin: "Đó là một cuộc chia tay trong hòa bình. Mối quan hệ của họ không suôn sẻ nữa. Hai người đều bận với sự nghiệp riêng và có những trở ngại không thể vượt qua. Họ sẽ giữ quan hệ bạn bè, không có thù oán hay ồn ào".

Vận động viên Aaron Rodgers (trái) và diễn viên Shailene Woodley. Ảnh: NY Post

Tuần trước, nhiều người hâm mộ tò mò khi Woodley không có mặt tại sự kiện NFL Honors, nơi Aaron Rodgers đoạt danh hiệu MVP (Cầu thủ hay nhất giải). Trong suốt thời gian hẹn hò, hai người kín tiếng chuyện đời tư và hiếm khi xuất hiện chung trước công chúng. Cặp sao đính hôn hồi tháng 2/2021, công bố tin vui tới người hâm mộ tại lễ trao giải NFL Honors năm ngoái.

Shailene Woodley, sinh năm 1991, nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim The Descendants, The Spectacular Now và Divergent (Dị biệt). Cô xuất hiện lần đầu tiên trong phim The O.C. năm 2003 và tiếp tục có mặt trong series The Secret Life of the American Teenager trên kênh truyền hình ABC của Mỹ từ năm 2008 tới 2013. Trước khi quen Rodgers, Woodley hẹn hò vận động viên rugby Ben Volavola trong hai năm, chia tay tháng 4/2020.

Aaron Rodgers sinh năm 1983, là tiền vệ câu lạc bộ bóng bầu dục Green Bay Packers thuộc giải NFL. Anh đoạt danh hiệu MVP trong các mùa 2011, 2014, 2020 và 2021. Giới phê bình và truyền thông đánh giá Rodgers là một trong những tiền vệ bóng bầu dục vĩ đại nhất mọi thời.

Phương Mai (theo NBC Sports)