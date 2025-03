SGO Land vào top 10 công ty dịch vụ bất động sản uy tín

Doanh nghiệp được ghi nhận với hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện theo mô hình Holdings, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường.

Giải thưởng top 10 công ty dịch vụ bất động sản uy tín năm 2025 do Vietnam Report bình chọn, trao cho SGO Land ngày 21/3. Đại diện doanh nghiệp cho biết, giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định năng lực và vị thế của thương hiệu trên thị trường bất động sản.

Phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện

Tiền thân từ đơn vị top đầu trong lĩnh vực phân phối bất động sản của SGO Group, đến nay, SGO Land có hơn 20 công ty thành viên, liên kết ở đa lĩnh vực, từ đầu tư thứ cấp, tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh, tổng đại lý phân phối, khai thác cho thuê, quản lý vận hành, truyền thông marketing, tư vấn luật & các giải pháp công nghệ cho tới đào tạo nhân sự chất lượng cao cho thị trường bất động sản...

Chủ tịch HĐQT Vũ Kim Giang cho biết, SGO Land là mô hình mới phù hợp với chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. "Với mô hình holdings, chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi lớn, tập hợp những nhân tài và lực lượng nhân sự có khát vọng, yêu nghề, có thể phát huy tối đa năng lực để cùng nhau phát triển", ông Giang nói.

Theo đó, mỗi công ty thuộc hệ thống phụ trách một mảng kinh doanh, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái, đồng thời là một thương hiệu độc lập, góp phần cộng hưởng, nâng tầm vị thế cho cả hệ thống và các đơn vị thành viên, liên kết.

Ngay từ khi ra đời, Chủ tịch Vũ Kim Giang đã xác lập tầm nhìn chiến lược cho SGO Land. Cụ thể, chữ S là biểu tượng cho đất nước Việt Nam, GO trong từ "go global", nghĩa là vươn ra toàn cầu. Đồng thời, hình tượng con rồng trong logo cũng thể hiện mong muốn được đóng góp cho nền kinh tế, đồng hành cùng Việt Nam hoá rồng, bay xa trên thị trường quốc tế.

SGO Land gồm 20 công ty thành viên, liên kết với 1.000 nhân sự. Ảnh: SGO Land

SGO Land là một trong 2 hệ sinh thái của Tập đoàn đầu tư bất động sản SGO Group. Trong đó, SGO Land đứng đầu hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, SGO Group đứng đầu hệ sinh thái đầu tư, gồm hơn 10 công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, xây dựng, du lịch, quản lý vận hành... Hai hệ sinh thái này vận hành độc lập nhưng bổ trợ cho nhau, giúp SGO mở rộng thị phần, khẳng định thương hiệu.

"SGO là hệ sinh thái bất động sản toàn diện. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể, có thể tự triển khai hoặc hợp tác được các công đoạn trong một dự án, từ tạo lập quỹ đất, làm các thủ tục pháp lý, tư vấn phát triển, thiết kế, xây dựng, triển khai kinh doanh, cho tới quản lý vận hành khi dự án đã hoàn thiện... Đây chính là lợi thế cạnh tranh to lớn của đơn vị", ông Vũ Kim Giang nhấn mạnh.

Hệ sinh thái toàn diện theo mô hình Holdings là lợi thế cạnh tranh lớn của SGO Group, SGO Land. Ảnh: SGO Land

Bên cạnh lợi thế về hệ sinh thái, doanh nghiệp còn sở hữu đội ngũ nhân sự cốt cán gắn bó, dày dạn kinh nghiệm với gần 20 năm. Sự am hiểu về ngành cùng tư duy đổi mới giúp công ty mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác.

Mục tiêu dẫn đầu thị phần dịch vụ bất động sản tại miền Bắc

Những năm qua, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đã tham gia hơn 300 dự án trải dài khắp cả nước, trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm chủ đầu tư, góp phần vào hiện thực hóa giấc mơ an cư và đầu tư sinh lời cho hàng nghìn khách hàng Việt.

Năm 2024, doanh nghiệp nắm giữ giỏ hàng với danh mục gần 30 dự án hợp tác đầu tư, tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh, tổng đại lý như Majestic City Yên Sơn, SGO Marina Móng Cái, Phú Thị Riverside, Bluegem Tower, The Ninety Complex (90 đường Láng), Vườn Vua Resort & Villas, Central Avenue Quy Nhơn, Lam Sơn Nexus City, SGO La Emera Phú Yên, SGO La Emera Hạ Long... SGO Land cũng là đơn vị phân phối của nhiều dự án nổi bật như The Sola Park (Vinhomes Smart City), Vinhomes Global Gate, The Matrix One, The Charm An Hưng, Hồ Gươm Plaza, Phương Đông Wonder Island...

Kết thúc năm 2024, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đạt hàng nghìn giao dịch thành công với doanh số hàng chục nghìn tỷ đồng tiền hàng. Đơn vị này cũng không ngừng mở rộng quy mô, nâng quân số lên tới hơn 1.000 nhân sự, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tại học viện bất động sản SGO Academy.

SGO Land nhận giải "Cầu vàng thương hiệu quốc gia về môi giới bất động sản" tại VARS Award 2024. Ảnh: SGO Land

Tại VARS Award 2024, doanh nghiệp được vinh danh giải thưởng "Cầu vàng thương hiệu Quốc gia về môi giới bất động sản".

"Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu thị phần dịch vụ bất động sản tại miền Bắc từ năm 2025 và các năm tiếp theo, đồng thời củng cố thị phần tại miền Trung và mở rộng vào miền Nam", Chủ tịch Vũ Kim Giang chia sẻ.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát triển dự án và các dịch vụ bất động sản tại các tỉnh thành phía Bắc, tập trung vào hai trục chiến lược là Hà Nội - Bắc Giang và Hà Nội - Quảng Ninh, mở rộng hệ thống ra toàn quốc, nâng số lượng nhân sự trong thời gian tới lên hơn 2.000 người.

Tuệ Anh