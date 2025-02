SGO Land phát triển kinh doanh dự án BlueGem Tower

SGO Land ký kết hợp tác với Công ty TNHH Nam Đại Phong, trở thành đơn vị phát triển kinh doanh dự án Tincom Pháp Vân (tên thương mại BlueGem Tower).

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội, ngày 19/2 với sự tham gia của đại diện các bên là chủ đầu tư Công ty TNHH Nam Đại Phong và Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất động sản SGO (SGO Land).

Với sự hợp tác này, các bên cam kết sẽ phối hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực, trở thành cầu nối đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng của dự án tới khách hàng, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Đại diện SGO Land ký kết cùng chủ đầu tư dự án BlueGem Tower. Ảnh: SGO Land

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Lương Hàn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Đại Phong chia sẻ, BlueGem Tower là sản phẩm đầu tiên của tập đoàn khi bắt tay vào lĩnh vực Bất động sản. Dự án đang được tốc lực triển khai, thi công tới tầng 27, dự kiến cất nóc trong tháng 3/2025, dự kiến quý II/2026 sẽ bàn giao căn hộ tới tay khách hàng.

Tòa tháp chung cư tọa lạc tại trung tâm huyện Thanh Trì, cửa ngõ giao thương phía nam Thủ đô, nằm giữa giao điểm hai trục đường lớn Nguyễn Bồ và Nguyễn Bặc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối vào trung tâm thành phố chỉ 10 phút di chuyển, đi đến các vùng xanh của Thủ đô như công viên Yên Sở, công viên bán đảo Linh Đàm, công viên Sáu Giác Quan...

Với quy mô 29 tầng, BlueGem Tower cung cấp hơn 500 căn hộ kết hợp cùng khối đế thương mại, hứa hẹn sẽ mang lại không gian sống lý tưởng cùng hàng loạt tiện ích hiện đại, đồng bộ cho khách hàng.

Hệ thống khối đế thương mại cung cấp hàng loạt tiện ích cao cấp như bể bơi, gym, spa, CLB Yoga, lớp học song ngữ, nhà hàng, trung tâm thương mại... Bên cạnh đó, các căn hộ tại đây được thiết kế hiện đại theo, nội thất nhập khẩu châu Âu, mang đến cảm hứng không gian sống mới mẻ.

Ông Nguyễn Lương Hàn – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Đại Phong phát biểu. Ảnh: SGO Land

Cũng chia sẻ tại sự kiện ông Đinh Thế Quỳnh – Thành viên HĐQT SGO Group cho biết, thị trường chung cư tại Hà Nội nhiều năm gần đây trở nên khan hiếm đối với người tiêu dùng, đặc biệt là khu vực phía Nam Hà Nội.

BlueGem Tower là một sản phẩm hiếm hoi tại khu vực huyện Thanh Trì với nhiều tiện ích và lợi thế về vị trí, quy hoạch và thiết kế. Với mức giá khá dễ chịu dự án được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho thị trường bất động sản khu vực.

BlueGem Tower đang thi công tới tầng 27. Ảnh: SGO Land

Dự kiến 2025, huyện Thanh Trì lên quận, mở ra bước ngoặt về phát triển hạ tầng kinh tế. BlueGem Tower hưởng tiện ích trong tương lai như tuyến đường Vành đai 3.5, tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi – Yên Viên và ga tàu cao tốc Bắc Nam.

Các đại lý chiến lược tại dự án nhận hoa và giấy chứng nhận tại sự kiện. Ảnh: SGO Land

Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện ngân hàng Bảo Việt Bank (Ngân hàng tài trợ chính tại dự án) và hơn 400 nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý, nhà phân phối.

Các đơn vị bao gồm MB Housing, Star Homes, Viet Sun Land, Tien Phong Land, SGO Green, SGO Đại Dương, Địa Ốc SGO và liên minh SGO An Thịnh – SGO The Best Land đã ký kết hợp tác chiến lược cùng đơn vị phát triển kinh doanh dự án SGO Land. Đại diện lãnh đạo đại lý bày tỏ cam kết, quyết tâm quét sạch bảng hàng dự án trong thời gian tới.

