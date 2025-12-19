SGO Group khởi công dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long được SGO Group khởi công ngày 19/12, bổ sung gần 1.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Quảng Ninh.

Lễ khởi công diễn ra tại quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, phường Hà Tu (thành phố Hạ Long cũ), hòa cùng không khí cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án cũng là một trong các công trình tiêu biểu của tỉnh hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn hộ trên cả nước theo chủ trương của Chính phủ.

Nghi thức khởi công dự án. Ảnh: SGO Group

Quá trình đô thị hóa nhanh, cùng sự phát triển mạnh của hạ tầng và kinh tế, khiến nhu cầu nhà ở tại Quảng Ninh tăng cao, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận, nhất là người thu nhập trung bình và thấp. Việc triển khai thêm các dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ bài toán an cư, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

SGO We City Hạ Long gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng và một tầng hầm thông, trong đó có 3 tòa NOXH và một tòa nhà ở thương mại, cung cấp gần 1.500 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SGO Group

Dự án nằm trong quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, trên trục đường bao biển 6 làn xe Hạ Long - Cẩm Phả, được đánh giá là một trong những tuyến giao thông đẹp nhất khu vực. Địa thế lưng tựa núi, mặt hướng vịnh di sản mang lại lợi thế về cảnh quan, khí hậu và chất lượng sống cho cư dân.

Chủ đầu tư cho biết dự án được định hướng theo mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới, với hệ thống tiện ích nội khu như không gian cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu thể thao, đồng thời kết nối với các tiện ích hiện hữu của khu đô thị. Dự án còn hưởng lợi từ tiện ích ngoại khu. Cư dân mất 5 - 10 phút di chuyển để tiếp cận chợ, trung tâm thương mại, trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm hành chính công...

Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tiệm cận nhà ở thương mại, với hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ và môi trường sống xanh, văn minh.

SGO We City Hạ Long sở hữu lợi thế vị trí khi nằm trong khu đô thị SGO La Emera Hạ Long. Ảnh: SGO Group

SGO We City Hạ Long là dự án mở đầu cho chuỗi nhà ở xã hội mang thương hiệu SGO We City, dự kiến tiếp tục được triển khai tại một số tỉnh, thành khác như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh... trong những năm tới, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội tại các đô thị lớn.

Trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hình thành khoảng 18.000 căn, trong đó khu vực thành phố Hạ Long (cũ) được xác định là trọng điểm triển khai nhờ nhu cầu và tiềm năng cao.

Song Anh