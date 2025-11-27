SGO Đại Dương mở bán giai đoạn hai dự án HP Galaxy Cao Bằng

SGO Đại Dương triển khai mở bán giai đoạn hai dự án HP Galaxy Cao Bằng với 30 căn shophouse, liền kề hoàn thiện hạ tầng, có thể bàn giao ngay.

Theo chủ đầu tư, những căn này có vị trí đẹp nhất dự án khi nằm trên mặt đại lộ Võ Nguyên Giáp 58 m, tuyến xương sống của trung tâm hành chính mới. Quỹ căn giới hạn hướng đến nhóm nhà đầu tư tìm kiếm vị trí kinh doanh tại khu vực.

Đơn vị cũng áp dụng một số chính sách bán hàng cho giai đoạn hai như tặng xe VinFast VF3 trị giá 300 triệu đồng (khấu trừ trực tiếp vào giá sản phẩm), chiết khấu 10,5% cho khách thanh toán sớm và khoản tri ân 50 triệu đồng cho 5 khách hàng đầu tiên hoàn tất 95% giá trị giao dịch.

Dự án HP Galaxy Cao Bằng nằm ngay trung tâm hành chính mới. Ảnh: SGO Đại Dương

Theo đơn vị phân phối SGO Đại Dương, giai đoạn một của HP Galaxy Cao Bằng mở bán từ tháng 6 đạt hơn 80% giao dịch sau gần hai tháng và gần như hết hàng vào cuối tháng 7. Mức hấp thụ được đánh giá khá hiếm gặp tại các thị trường miền núi.

Dự án nằm trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, tuyến kết nối vào trung tâm hành chính, trung tâm hội nghị, quảng trường và các cơ quan hành chính của thành phố. Khu vực này thuộc vành đai an ninh, đồng thời được định hướng phát triển thành lõi đô thị mới của Cao Bằng.

Vị trí này được đánh giá tạo lợi thế kinh doanh do lượng cư dân và nhu cầu dịch vụ tại trung tâm hành chính ngày càng tăng. Bối cảnh quỹ đất trung tâm hạn chế cũng khiến mức độ quan tâm đối với các sản phẩm shophouse tại khu vực này tăng lên.

Quỹ căn ra mắt trong giai đoạn 2 sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ. Ảnh: SGO Đại Dương

Anh Trần Quý Dương, nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết đã sở hữu hai căn trong giai đoạn đầu. Anh nhận định sản phẩm có pháp lý hoàn thiện và nằm ở vị trí trung tâm, đồng thời kỳ vọng khi cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và trung tâm hành chính mới hoàn thiện, khả năng khai thác thương mại sẽ cải thiện.

HP Galaxy Cao Bằng đã hiện hữu với hạ tầng nội khu cơ bản. Theo đơn vị phân phối, trục phố kinh doanh đang bước đầu vận hành, trong khi tổ hợp trung tâm thương mại 11 tầng dự kiến khởi công thời gian tới.

Song Anh