SF Express tham gia triển lãm cung ứng Vietnam International Sourcing 2025

SF Express đưa giải pháp logistics xuyên biên giới và chuỗi cung ứng tích hợp đến triển lãm Vietnam International Sourcing 2025, đồng hành doanh nghiệp sản xuất vươn ra quốc tế.

Vietnam International Sourcing diễn ra tại SECC, TP HCM, ngày 4-6/9. Sự kiện có quy mô lớn, tập trung vào thương mại điện tử, đồ gia dụng - điện máy, may mặc, giày dép và giải pháp logistics, đặt mục tiêu kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam với mạng lưới bán lẻ toàn cầu. Dự kiến có hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên góp mặt tại triển lãm.

Với chủ đề Băng qua núi cao - Vượt qua biển rộng - Kết nối toàn cầu, gian hàng SF Express Việt Nam được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, giúp người tham quan hiểu sâu quá trình hình thành, phát triển, hệ tiện ích, lẫn dịch vụ đơn vị đang vận hành.

Tổng quan gian hàng SF tại Vietnam International Sourcing 2025. Ảnh: SF Express

Thành lập từ 2015, hiện SF Express Việt Nam phục vụ hơn 5.000 khách, với 14 địa điểm tự vận hành ở Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai. Hơn 1.000 nhân viên, 280 phương tiện vận tải và mạng lưới phủ 11.000 xã, phường.

Công ty đang khai thác 18 tuyến bay thẳng, sở hữu hai máy bay chở hàng chuyên dụng, kết nối 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Hà Nội, SF có khu khai quan riêng, hoạt động 24/7.

Tham quan triển lãm, người dân và du khách có thể tìm hiểu cách SF áp dụng công nghệ số cùng mạng lưới logistics nhằm cung cấp giải pháp tùy chỉnh trong nhiều lĩnh vực gồm: thương mại điện tử, phân phối, sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, may mặc, giày dép, điện máy, nội thất, ôtô và hàng tiêu dùng.

Đơn vị còn cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới "Warehouse-to-Door, Door-to-Warehouse, Warehouse-to-Warehouse", linh hoạt điều phối giữa kho ngoại quan, kho chung lẫn quốc tế.

Theo lãnh đạo đơn vị, hiện họ quản lý, vận hành 130.000 m2 kho bãi, phục vụ B2B, B2C thông qua các hình thức vận chuyển như xe riêng, xe tải nguyên chuyến, chuyển phát nhanh... "Toàn bộ quy trình quản lý được công nghệ hóa, thay thế chứng từ truyền thống, đảm bảo tính minh bạch và giám sát theo thời gian thực", người đại diện lý giải.

SECC là nơi diễn ra triển lãm Vietnam International Sourcing 2025. Ảnh: SF Express

Nhờ thế mạnh nguồn lực, SF phát triển thành công giải pháp 4PL end-to-end (quá trình cung ứng sản phẩm từ đầu đến cuối) cho khách ODM xuyên biên giới, góp phần tối ưu hóa kho bãi và đóng gói. Yếu tố này tiết kiệm hơn 20% chi phí, rút ngắn thời gian đóng gói còn 18 giờ, việc bốc xếp hàng trong khoảng một giờ.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho vận, phân phối đến cửa hàng cho một số doanh nghiệp thực phẩm và thời trang, với số chuyến giao vượt 10.000 lần, thể hiện rõ năng lực quản trị chuỗi cung ứng, hiệu suất thực thi.

Đáp ứng nhu cầu "xuất ngoại" của thương hiệu Việt, SF Express Việt Nam xây dựng hệ thống sản phẩm chuyển phát quốc tế đa dạng gồm: Standard Express, Economy Express, E-commerce, hiện phủ khắp 58 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tùy khoảng cách và đặc điểm hàng hóa, đơn vị cung cấp dịch vụ door-to-door (giao hàng tận nơi), vừa linh hoạt, vừa tối ưu chi phí. Doanh nghiệp thương mại điện tử có thể thực hiện đơn hàng quốc tế nhanh chóng, đơn cử, quá trình giao nhận hàng từ Việt Nam đến 10 thành phố trọng điểm ở Trung Quốc (Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Tô Châu, Gia Hưng, Đông Quan, Trung Sơn, Chu Hải, Giang Môn, Huệ Châu) diễn ra trong một ngày.

Khách tham quan gian hàng SF tại Vietnam International Sourcing 2025. Ảnh: SF Express

Với mạng lưới toàn cầu mạnh, năng lực vận tải trục chính, nguồn lực kho bãi và nền tảng số hóa, SF có thể cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện - từ mua hàng, khai quan, lưu kho, vận tải đến giao hàng chặng cuối.

"Tương lai, chúng tôi đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt, đồng hành các doanh nghiệp chuyển đổi số chuỗi cung ứng, giúp mảng xuất khẩu hiệu quả và thuận tiện hơn, từ đó góp phần đưa hàng Việt vươn ra thế giới", đại diện SF nói thêm.

Đông Vệ