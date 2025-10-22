Tổn thương vì vợ giả vờ 'lên đỉnh'

Vợ cố gắng làm ra vẻ nhiệt tình, mê ly nhưng để ý kỹ mới thấy ánh mắt tỉnh táo, nhịp thở cũng có phần gượng gạo.

Chúng tôi cưới nhau được sáu năm, có con trai năm tuổi và con gái hai tuổi. Vợ chồng đều có công việc ổn định, nhà cửa tươm tất, con ngoan ngoãn. Gần đây, khi gần gũi vợ, tôi nhận ra những cử chỉ của cô ấy trở nên máy móc, thiếu cảm xúc thật. Vợ cố gắng làm ra vẻ nhiệt tình, mê ly nhưng để ý kỹ mới thấy ánh mắt tỉnh táo, nhịp thở cũng có phần gượng gạo. Một lần, tôi để ý kỹ và thử dừng lại chút, cô ấy không nhận ra, vẫn tiếp tục "diễn". Khoảnh khắc đó khiến tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Không chỉ một lần mà nhiều lần như vậy. Vả lại vợ "diễn" đạt tới đâu, cơ thể của cô ấy vẫn thành thật.

Tôi thấy tổn thương và không hiểu nổi vì sao vợ phải vậy. Tôi tự hỏi: Cô ấy làm vậy vì thương tôi, sợ tôi buồn hay đơn giản chỉ muốn cho xong nghĩa vụ vợ chồng? Từ đó, tôi không còn chủ động như trước vì sợ phải đối diện với sự giả vờ của vợ. Tôi chưa nói gì với vợ, cũng chưa biết nên nói thế nào. Từ hôm đó tới giờ, tôi không đòi hỏi, vợ cũng không chủ động hay thắc mắc gì. Nhiều khi tôi nghĩ cô ấy thật vô tâm. Hay là sau sinh, nhu cầu của phụ nữ bị giảm đi nhiều? Điều này tôi có nghe nói và cũng đọc được trên mục Tâm sự. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Phương Lâm