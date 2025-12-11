Tôi nghi chồng có bồ nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối

Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn.

Tôi sắp qua 37 tuổi, làm nhân viên phòng, mỗi ngày đi từ 7h rồi 4h30 chiều, về nhà cơm nước cho con. Chúng tôi có hai con, học lớp 8 và 5 tuổi. Chồng tôi cũng làm văn phòng, mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi 6,5 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Mọi công việc nhà hầu như đều do tôi làm, chồng ít làm, anh chỉ có mỗi việc bỏ đồ vào máy và sấy đồ. Con cái đều do tôi nấu nướng, cho ăn và cho học. Hai vợ chồng xây nhà trên đất bố mẹ tôi cho, anh là trai miền Bắc vào Nam lập nghiệp.

Cuộc sống mỗi ngày lặp đi lặp lại khiến tôi chán ngán, chuyện vợ chồng cũng quá nhạt nhẽo càng khiến tôi thấy cuộc sống vô vị, ngột ngạt. Hai vợ chồng lại ít tâm sự, anh đi làm về chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Gần đây vợ chồng hầu như không sinh hoạt (tôi nghi anh có bồ bên ngoài nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối). Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn. Tôi không muốn sống tiếp tục thế này nữa và có ý định định cư nước ngoài bằng cách đi hợp tác lao động nhưng chồng không đồng ý.

Nguyễn Hằng