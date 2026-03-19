Tôi không thích vợ đi làm đẹp 'vùng kín'

Vợ bảo tôi cổ hủ, không chịu cập nhật, làm quá lên rồi tủi thân vì nghĩ mình làm điều tốt mà lại không được ghi nhận.

Tôi và vợ kết hôn được hơn ba năm, cuộc sống nhìn chung ổn định, không có mâu thuẫn gì quá lớn. Vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, không phải kiểu lạnh nhạt hay xa cách. Nhưng gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi cảm thấy khó chịu mà không biết mình có đang suy nghĩ quá lên hay không. Vợ tôi có đi làm đẹp vùng kín mà không nói trước với tôi. Đến khi vợ chồng chuẩn bị gần gũi, tôi phát hiện ra, bất ngờ và hỏi thì vợ mới kể, bảo là bạn thân rủ đi, thấy hợp lý nên làm, giờ nhiều người cũng làm chứ không riêng gì ai. Vợ còn nói làm vậy để tạo bất ngờ cho tôi.

Nghe xong, tôi hơi giận và trong lòng thấy không thoải mái. Tôi nói thẳng là mình không thích chuyện đó, cứ để tự nhiên là thích nhất và lần sau nếu có gì thì nên nói trước với chồng. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của hai vợ chồng, ít nhất cũng nên trao đổi với nhau. Vả lại chỗ thầm kín như vậy, tôi không thích bên ngoài động chạm vào (trừ khi bất khả kháng như phải khám bệnh, sinh nở).

Thế mà tôi chưa kịp giận thì vợ đã giận rồi. Vợ bảo tôi cổ hủ, không chịu cập nhật, làm quá lên rồi tủi thân vì nghĩ mình làm điều tốt mà lại không được ghi nhận. Sau đó vợ tỏ thái độ, không muốn gần gũi, cũng không cho tôi động vào người. Không khí trong nhà vì thế mà căng thẳng mấy hôm nay. Tôi không phản đối việc làm đẹp hay chăm sóc bản thân nhưng làm đẹp kiểu này tôi chưa từng nghĩ tới. Không biết tôi có cổ hủ hay đang làm quá như lời vợ nói không?

Tuấn Linh