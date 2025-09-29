Bạn gái không cảm xúc khi gần gũi dù tôi có nhiều kinh nghiệm

Tôi là người đầu tiên của em, khi gần gũi, em luôn có cảm giác đau và tôi để ý em hay nhìn trần nhà, không cảm xúc.

Tôi 30 tuổi, trải qua rất nhiều mối tình, nhiều sai lầm, mất mát. Vì thế trước đây tôi luôn sợ hôn nhân, sợ sự ràng buộc, sợ trách nhiệm. Rồi tôi gặp em, 29 tuổi, trong sáng, dịu dàng nhẹ nhàng. Em khiến tôi quên đi hết sự sợ hãi khi nghĩ về hôn nhân.

Em là người phụ nữ của gia đình, đảm đang, tôi muốn lấy em. Vấn đề là nhiều lúc tôi hơi chạnh lòng, cảm giác lăn tăn điều gì đó. Ví như nếu tôi không chủ động gọi điện hay nhắn tin hẹn hò trước, em sẽ không nói gì, em bảo tính như thế rồi. Khi gặp nhau, đi chơi, em lại rất tình cảm.

Tôi là người đầu tiên của em, khi gần gũi, em luôn có cảm giác đau và tôi để ý em hay nhìn trần nhà, không có cảm xúc gì, dù tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Vì thế tôi cũng hạn chế, một tuần chỉ gần em một lần dù đang ở độ tuổi ham muốn nhiều. Ngoài ra, chúng tôi hợp nhau trong phần lớn các chuyện khác. Tôi nên cải thiện tình hình này như thế nào vì chúng tôi dự định cưới nhau trong thời gian tới?

Hòa Hiệp