Bị chồng ép 'gần gũi' dù tôi đang bị bệnh hiểm nghèo

Tôi thấy mệt mỏi khi phải chiều chồng và khóc vì buồn đau cho thể xác.

Vợ chồng tôi 47 tuổi, sự nghiệp ổn định, tài sản phần lớn do tôi đứng tên, có 3 con, bé út mới 8 tuổi. Tôi bị bệnh ung thư, thời gian sống theo bác sĩ là trong 5 năm. Trong hai năm, tôi đi chữa bệnh, đã xảy ra vài chuyện chồng làm tôi buồn như ôm nhân viên khi có tiệc uống rượu, đêm khuya 1-2 giờ sáng nhắn tin thả tim tán tỉnh nhân viên trên điện thoại. Đó là hai việc tôi trực tiếp thấy. Khi tôi hỏi tại sao đối xử với tôi như vậy, chồng chối và sau thì nói do tôi bệnh nên chồng mới làm sai. Còn họ có quan hệ thế nào, tôi không có thời gian để biết vì quá bận với căn bệnh của bản thân và con nhỏ.

Có lần tôi đi nhầm đường bên nước ngoài là lúc 5 giờ sáng của Việt Nam, tôi gọi chồng để hỏi vì thấy bất an do không biết đường để đi tiếp và vì đang ôm vết thương vừa mổ xong mới ba ngày. Chồng nghe máy và quát tôi: không biết đường thì chết luôn bên đó đi. Tôi đã đau và khóc vì điều đó. Tôi khóa máy, bỏ pin khỏi điện thoại, tự tìm đường để đi. Cuối cùng tôi cũng bay về nhà được, gặp chồng, tôi đề nghị ly hôn. Chồng hỏi lí do. Tôi nói: vì giấc ngủ của anh quan trọng hơn mạng sống của vợ thì li hôn đi. Chồng lại khóc như hai lần tôi bắt gặp với nhân viên. Tôi lần nữa lại bỏ qua vì con.

Đến giờ, sau khi chữa bệnh được hai năm, tâm tôi bỗng an yên đến lạ thường. Chắc do tôi không ăn thịt cá đã hai năm qua nên ham muốn giảm không còn. Giờ tôi muốn chồng tự do nhưng anh không hiểu, cứ đòi hỏi thể xác mà tôi thì mệt quá. Tôi còn phải lo cho các con học hành và sinh hoạt. Chồng 20 năm chỉ đem lương về thôi. Lương tôi và lương chồng ngang nhau. Tài sản tôi nhiều hơn.

Khi tôi muốn cho chồng tự do thì anh ta quay lại nghi ngờ tôi có vấn đề? Tôi giải thích về việc mình đã mệt vì bệnh, về việc tâm của tôi thấy nhẹ nhàng và an yên đến lạ, muốn ở ẩn nhưng chồng không tin, không cho tôi rời khỏi nhà, quyết định không buông. Tôi thấy mệt mỏi khi phải chiều chồng và khóc vì buồn đau cho thể xác. Tôi rối bời khi nhìn các con lòng đau, bỏ đi ở ẩn không đành lòng, ở lại chồng hành hạ về thể xác và tinh thần cũng kiệt quệ mà bỏ lại con.

Phương Lan