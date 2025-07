Seven Holding Land tham gia phân phối hai dự án tại TP HCM

Seven Holding Land hợp tác Pi Group cùng Sen Group phân phối hai dự án Picity Sky Zen và The Emerald Golf View, nhằm mở rộng mạng lưới phân cung ứng khu tại TP HCM.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự kiện đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng mạng lưới phân phối. Công ty đặt mục tiêu trở thành mắt xích giữa chủ đầu tư, thị trường và người mua trong giai đoạn tái cấu trúc.

Việc đồng hành dự án Picity Sky Zen và The Emerald Golf View cho thấy năng lực tổ chức, sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm triển khai của công ty. Bên cạnh vai trò phân phối sản phẩm, Seven Holding Land còn tham gia vào quá trình kết nối nhu cầu ở thực và đầu tư bền vững, thông qua việc cung cấp các giải pháp bán hàng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của dự án.

Dự án Picity Sky Zen được xây dựng tại phân khu mới thuộc khu đô thị chuẩn 5 sao Picity Sky Park do Pi Group phát triển. Tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 1A, ngay gần đại lộ Phạm Văn Đồng, dự án thuận tiện kết nối với trung tâm TP HCM cũng như Sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án có thiết kế cao cấp với block 38 tầng, tích hợp công nghệ Smarthome, cảnh quan xanh chiếm gần 50% diện tích và chuỗi tiện ích nội khu đa tầng như: hồ bơi điện phân muối, phòng gym, vườn thiền, không gian sinh hoạt cộng đồng. Picity Sky Zen còn có quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn thiện và không gian sống đạt chuẩn quốc tế.

Cùng thời điểm, Seven Holding Land cũng phân phối dự án The Emerald Golf View do Sen Group phát triển. Dự án tọa lạc tại Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận An, TP HCM. Dự án có vị trí đối diện sân golf Twin Doves - một trong những sân golf chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực. The Emerald Golf View gồm hai tháp cao 40 tầng, hơn 1.000 căn hộ, sở hữu tầm nhìn bao trọn không gian xanh sân golf và nội khu tiện ích đồng bộ theo tiêu chuẩn resort.

Dự có chuỗi tiện ích đa tầng như hồ bơi tràn 600 m2, sky lounge, khu gym - yoga, vườn treo thư giãn, khu BBQ, thư viện đọc sách và hệ thống an ninh 4 lớp. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện cao cấp, tích hợp công nghệ Smarthome và sở hữu pháp lý minh bạch. Đại diện Seven Holding Land nhận định, với lợi thế về vị trí, thiết kế và tiện ích, The Emerald Golf View là cho giới chuyên gia, cư dân đô thị trẻ, được đánh giá là sản phẩm đầu tư tiềm năng trong bối cảnh dòng vốn đổ mạnh vào khu vực TP HCM mở rộng.

Đại diện Seven Holding Land cho biết, cả hai dự án đều nằm trong những khu vực đang được giới đầu tư và người mua ở thực quan tâm khi trung tâm TP HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất, giá bất động sản trong nội thành tiếp tục duy trì ở mức cao.

Việc đồng hành Sen Group cùng Pi Group trong hai dự án thể hiện định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi. Theo đó, Seven Holding Land tập trung vào các dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và phù hợp với xu hướng sống xanh, sống thông minh tại các đô thị vệ tinh mới của TP HCM.

Seven Holding Land là sàn phân phối tại khu vực phía Nam, công ty xây dựng mô hình hoạt động tập trung vào ba trụ cột: hệ thống vận hành chuyên nghiệp, đối tác phát triển chiến lược và đội ngũ tư vấn am hiểu sản phẩm - thị trường. Doanh nghiệp đặt trọng tâm vào khả năng "giải mã" sản phẩm, định đúng nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch phân phối bài bản, nhằm rút ngắn thời gian triển khai, nâng cao hiệu quả bán hàng và bảo đảm giá trị lâu dài cho dự án.

