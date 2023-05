SetiaBecamex tổ chức sự kiện dành cho thiếu nhi tại EcoLakes Mỹ Phước

Bình DươngSự kiện "Mùa hè vui nhộn" bao gồm các trò chơi kéo co, vẽ tranh, biểu diễn thời trang... diễn ra tại EcoLakes Mỹ Phước vào ngày 28/5.

Sự kiện là dịp để các bé và gia đình đang sinh sống tại EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có dịp giao lưu, tranh tài. Các trò chơi chính tại sự kiện bao gồm kéo co (tranh tài giữa các phân khu), giải bơi tự do dành cho bé trai và bé gái, cuộc thi vẽ tranh, biểu diễn thời trang, hóa trang người khổng lồ, bịt mắt ăn trái cây và nhiều trò chơi tương tác, đố vui khác... Sự kiện thu hút gần 1.500 người, trong đó có hơn 500 bé đăng ký tham dự.

Cư dân nhí tại EcoLakes Mỹ Phước tham gia sự kiện "Mùa hè vui nhộn". Ảnh: SetiaBecamex

Vận động viên nhí đoạt giải được nhiều phần thưởng và giấy chứng nhận kèm theo. Để khuyến khích tinh thần tham gia hoạt động, các bé đăng ký tham dự trò chơi đều được nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Ngoài ra, các bé đến sự kiện còn nhận được bong bóng và phiếu ăn nhẹ đến từ các quầy ẩm thực.

Các cư dân nhí tại EcoLakes Mỹ Phước hào hứng khi được tham gia trò chơi. Ảnh: SetiaBecamex

Bé An Nhiên cho biết thích nhất là trò chơi biểu diễn thời trang, với bộ trang phục mùa hè đã được ba mẹ chuẩn bị sẵn cho mình, bé rất tự tin để biểu diễn trên sân khấu và cảm thấy rất vui khi được nhiều cô chú cổ vũ nhiệt tình. Nhờ tham gia sự kiện lần này giúp bé gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn bè mới trong khu.

Đại diện SetiaBecamex kỳ vọng sự kiện sẽ tạo nên cơ hội để các bé và gia đình có những khoảnh khắc gắn kết tình thân, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa đang sống trong khu. Vào mỗi dịp đặc biệt trong năm như Tết, Quốc tế thiếu thi, Trung thu, Noel... doanh nghiệp đều tổ chức các sự kiện sôi động nhằm tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho cư dân khi sinh sống tại đây. Ngoài tham gia các trò chơi, người tham gia có thể trải nghiệm phố đi bộ - ẩm thực EcoLakes Walk với các quầy thức ăn phong phú kết hợp gian hàng dân gian... Dịp cuối tuần khách hàng còn được thưởng thức chương trình ca nhạc, văn nghệ đến từ nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Đại diện cư dân trao giải cho các bé có thành tích tốt tại sự kiện. Ảnh: SetiaBecamex

EcoLakes Mỹ Phước quy tụ loạt tiện ích như trung tâm thương mại GO! (Central Group - Thái Lan), trường mầm non Anh Hoa Việt EcoLakes, công viên, hồ bơi, phòng gym-yoga, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục ngoài trời, khu nướng BBQ, sân tennis, sân bóng, nhà hàng, minimart... ngoài ra còn có các tiện ích liền kề như Đại học Quốc tế Việt Đức, trường học các cấp, bệnh viên Đa khoa Mỹ Phước...

"Những điều này mang lại cho cư dân cảm giác như đang sinh sống trong một thành phố thu nhỏ, có thể tận hưởng đầy đủ các tiện ích mà không phải đi đâu xa, góp phần giúp EcoLakes Mỹ Phước thu hút đông đảo người dân đến sinh sống và làm việc...", đại diện SetiaBecamex nói.

Đại diện SetiaBecamex cho biết dự kiến vào quý III tới, doanh nghiệp sẽ giới thiệu ra thị trường phân khu The Glamour với 189 căn bao gồm nhà phố, biệt thự và shophouse thuộc khu đô thị. Điểm nhấn của các sản phẩm này là phong cách kiến trúc tân cổ điển, kết hợp với không gian sống xanh, hệ tiện ích đa dạng nằm cạnh công viên rừng nguyên sinh Forest Park và công viên sinh thái Dreams Park. Trước đó, SetiaBecamex đã đạt nhiều thành công từ việc triển khai các dự án như vườn Thiên Đàng, EcoHome 1, EcoHome 2, khu biệt thự trung tâm, khu biệt thự cao cấp Valley of Dreams I, Valley of Dreams II - Luxury...

