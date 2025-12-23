SetiaBecamex ra mắt giai đoạn hai phân khu nhà ở phức hợp The Glamour

SetiaBecamex giới thiệu giai đoạn hai phân khu The Glamour tại EcoLakes Mỹ Phước, ngày 21/12 bổ sung nguồn cung nhà phố, biệt thự, shophouse phong cách tân cổ điển khu vực Đông Bắc TP HCM.

Dự án nhà ở thương mại tiểu khu R2, (tên thương mại The Glamour), tại khu đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước gồm các dòng sản phẩm nhà ở mang phong cách tân cổ điển, lần đầu được triển khai trong tổng thể khu đô thị.

Theo chủ đầu tư, việc tiếp tục phát triển The Glamour diễn ra sau khi giai đoạn 1 ghi nhận lượng quan tâm lớn từ thị trường. The Glamour có quy mô 9,48 ha, gồm 343 căn nhà phố, biệt thự và shophouse. Các sản phẩm được phát triển theo mô hình nhà một trệt hai lầu và shophouse một trệt ba lầu, hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ và người mua tìm kiếm không gian sống ổn định trong các khu đô thị đã hình thành.

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng 49%, chú trọng không gian công cộng và tiện ích nội khu. Điểm nhấn là công viên chủ đề Forest Park rộng khoảng 2,84 ha, cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt thường nhật như hồ bơi, khu thể thao, phòng gym - yoga, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Khu shophouse thương mại được bố trí tập trung, đóng vai trò kết nối các hoạt động dịch vụ trong khu đô thị.

Về vị trí, The Glamour nằm trong tổng thể EcoLakes Mỹ Phước, khu đô thị đã đi vào vận hành với hệ tiện ích hiện hữu gồm trường học, khu thương mại, ẩm thực và không gian sinh hoạt ngoài trời. Từ dự án, cư dân có thể kết nối Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, Vành đai 4, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP HCM, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến metro tại khu vực Thành phố mới Bình Dương trong tương lai cũng được xem là yếu tố hỗ trợ khả năng kết nối dài hạn.

Theo đại diện chủ đầu tư, The Glamour được phát triển dựa trên định hướng cân bằng giữa không gian ở, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với xu hướng dịch chuyển ra các khu đô thị vệ tinh có hạ tầng hoàn chỉnh. Việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở thấp tầng tại khu vực, trong bối cảnh quỹ đất nội đô TP HCM ngày càng hạn chế.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Sherman Kam Hock Leong - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Tập đoàn SP Setia (Malaysia) lựa chọn để mở rộng tầm nhìn phát triển quốc tế từ năm 2007, trước nhiều thị trường lớn. Do đó, SP Setia đã liên doanh với Tập đoàn Becamex kiến tạo khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, theo mô hình sinh thái bền vững.

EcoLakes Mỹ Phước nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Bất động sản tốt nhất Việt Nam - Hạng 5 sao (Asia - Pacific Property Awards 2010); Giải xuất sắc phân hạng "Quy hoạch tổng thể tốt nhất" (FIABCI Prix d’Excellence Awards 2010); Giải dự án nhà ở thân thiện với môi trường tốt nhất dành cho dự án The Glamour (Vietnam Property Awards 2024).

The Glamour giai đoạn 2 kế thừa giá trị này, được kỳ vọng tiếp tục thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhà ở có tính ổn định, phục vụ nhu cầu an cư dài hạn tại khu Đông Bắc TP HCM.

