SetiaBecamex khởi công phân khu cao cấp nhất trong đô thị hơn 220 ha

Chủ đầu tư SetiaBecamex khởi công dự án Valley of Dreams II - Luxury gồm 259 biệt thự có sân vườn riêng, nằm trong khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, ngày 17/9.

EcoLakes Mỹ Phước có tổng diện tích 224 ha, nằm ở phường Thới Hòa, TP HCM (Bến Cát, Bình Dương cũ). Valley of Dreams II - Luxury là phân khu biệt thự cao cấp nhất từng triển khai tại khu đô thị này, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái nhà ở của SetiaBecamex.

Nghi thức xúc cát tại Lễ khởi công Valley of Dreams II - Luxury sáng 17/9. Ảnh: SetiaBecamex

Dự án có quy mô 16,47 ha, gồm các loại hình đơn lập, song lập và dinh thự, thiết kế theo phong cách home-retreat (nghỉ dưỡng tại gia). Các căn cao 3-4 tầng, diện tích sử dụng đến 1.000 m2. Để đáp ứng nhu cầu sống xanh, sản phẩm bố trí sân vườn riêng, ban công lớn, cửa kính toàn cảnh và sân thượng. Giai đoạn đầu, tổng thầu AZB sẽ xây dựng 170 căn để bàn giao cho khách hàng.

Điểm nhấn tại Valley of Dreams II - Luxury là hai công viên chủ đề Dreams Park và Forest Park rộng gần 5 ha, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Công viên còn tích hợp hồ bơi vô cực, trung tâm thể thao, đường dạo bộ - đạp xe, khu BBQ, phòng gym, yoga, quảng trường và bến ngắm cảnh. Khu vực cây xanh được quy hoạch tạo nơi sinh sống cho nhiều loài chim, ong, bướm, sóc... nhằm cân bằng hệ sinh thái tại đô thị. Ngoài ra, chủ đầu tư bố trí trạm sạc xe điện, tủ giao nhận đồ, hệ thống ổ khóa thông minh, an ninh đa lớp.

Phối cảnh dự án Valley of Dreams II - Luxury. Ảnh: SetiaBecamex

Dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 giao với Vành đai 4, cách đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn 1 km. Từ đây, cư dân có thể di chuyển trong khoảng 15 phút đến các cơ sở giáo dục, y tế, hành chính, thương mại như Đại học Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một, Bệnh viện Mỹ Phước, Khu du lịch Đại Nam và nhiều khu công nghiệp - đô thị lớn.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Sherman Kam Hock Leong - Tổng giám đốc SetiaBecamex cho biết việc sáp nhập đơn vị hành chính Bình Dương vào TP HCM mở ra không gian phát triển mới. Hàng loạt hạ tầng nghìn tỷ sẽ sớm hình thành trong tương lai như tuyến metro số 1 kéo dài đến khu vực Bình Dương cũ, đường Vành đai 3 và 4, cao tốc TP HCM - Chơn Thành - Mộc Bài và các đường nối sân bay quốc tế Long Thành.

"Những công trình này kéo theo tăng trưởng cho khu vực phía Nam. Còn EcoLakes Mỹ Phước nằm ở vị trí hưởng lợi từ hạ tầng", ông Sherman Kam khẳng định.

Các đại biểu và khách mời tham dự tại sự kiện. Ảnh: SetiaBecamex

Đại diện đơn vị nói thêm, Valley of Dreams II - Luxury hướng đến mục tiêu tạo hệ sinh thái sống toàn diện, góp phần nâng tầm giá trị khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước trên thị trường bất động sản cao cấp TP HCM trong giai đoạn mới.

Trước khi khởi công phân khu, EcoLakes Mỹ Phước đã vận hành hàng hoạt tiện ích như phố đi bộ - ẩm thực, các công viên, khu thương mại. Hiện, khu đô thị đón hàng nghìn gia đình về sinh sống.

Hoài Phương