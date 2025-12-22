Setia Edenia tổ chức sự kiện ra mắt dự án

S P Setia giới thiệu dự án Setia Edenia tại TP HCM, được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống ổn định.

Theo các chuyên gia, cuối năm là giai đoạn nhu cầu mua ở và đầu tư gia tăng, trong khi nguồn cung mới trên thị trường bất động sản vẫn ở mức hạn chế. Trong bối cảnh đó, S P Setia giới thiệu dự án Setia Edenia thông qua sự kiện "Về nhà, về Setia Edenia", diễn ra ngày 13/12 tại TP HCM.

Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội tham quan căn hộ mẫu, tìm hiểu chi tiết về dự án và trao đổi trực tiếp với đại diện chủ đầu tư cùng các chuyên gia thị trường. Trong thời gian diễn ra sự kiện, chủ đầu tư triển khai chương trình "Happy Surprise", với loạt phần quà như iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và một chỉ vàng.

Setia Edenia được thiết kế tràn ngập không gian xanh. Ảnh: S P Setia

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cùng các đơn vị hợp tác triển khai thêm nhiều quyền lợi dành cho nhóm khách đăng ký nguyện vọng sớm, khách hàng thân thiết và khách mua số lượng, trong đó có chính sách miễn phí quản lý lên đến hai năm. Song song với đó, Setia Edenia xây dựng các chương trình tài chính linh hoạt, được thiết kế phù hợp với từng nhóm nhu cầu cụ thể. Các gói giải pháp bao gồm phương án tiêu chuẩn, gói dành cho nhà đầu tư, gói cho khách mua ở thực, gói dành cho khách có sổ tiết kiệm và gói cho nhóm sở hữu sẵn dòng tiền nhàn rỗi. Hệ thống chính sách vay ưu đãi, mức lãi suất hợp lý và lịch thanh toán phù hợp, áp dụng cho cả khách hàng trong nước và quốc tế, giúp giảm áp lực tài chính và mang lại trải nghiệm sở hữu thuận lợi hơn.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự kiện ra mắt được tổ chức vào thời điểm thị trường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhiều gia đình tìm kiếm nơi an cư để đón Tết, đồng thời nhà đầu tư có xu hướng hoàn tất kế hoạch tài chính trước năm mới. Việc giới thiệu dự án trong giai đoạn này thể hiện sự chủ động của chủ đầu tư, trong việc nắm bắt nhịp thị trường và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện. Ảnh: S P Setia

Setia Edenia được S P Setia phát triển với định hướng trở thành dự án phù hợp cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Công trình có vị trí kết nối thuận lợi, tiếp cận các tuyến giao thông trọng điểm, cận kề ga metro 3B trong tương lai, đồng thời nằm gần trung tâm thương mại Lotte, bệnh viện quốc tế, trường học và các khu công nghiệp. Khoảng cách di chuyển ngắn khoảng 10 phút giúp cư dân tối ưu hóa trải nghiệm sống, học tập, làm việc, giải trí, đầu tư lẫn tích lũy.

Bên cạnh yếu tố vị trí, chủ đầu tư chú trọng phát triển không gian sống xanh. Với kinh nghiệm triển khai khoảng 42 dự án tại nhiều quốc gia, S P Setia áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững vào Setia Edenia, trong đó mảng xanh được bố trí với mật độ cao, tạo môi trường sống hài hòa và giảm áp lực đô thị cho cư dân.

Trong bối cảnh TP HCM đón nhận làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI chất lượng, nhiều chuyên gia nhận định nhu cầu về nhà ở đạt chuẩn quốc tế sẽ tiếp tục tăng. Các dự án có vị trí kết nối tốt, tiện ích đầy đủ và được phát triển bài bản được xem là nhóm sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Theo Knight Frank Việt Nam, lực cầu đối với các dự án căn hộ mới tại TP HCM vẫn duy trì ổn định trong giai đoạn cuối năm. Đơn vị này ước tính giá bán sơ cấp quý IV/2025 có thể đạt khoảng 4.000 USD mỗi m2 (tương đương trên 100 triệu đồng một m2), cao hơn mức 3.752 USD mỗi m2 ghi nhận ở quý III/2025. Chủ đầu tư cho biết, việc ra mắt Setia Edenia đánh dấu bước đi tiếp theo của S P Setia tại thị trường Việt Nam. Dự án đồng thời mở thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm không gian sống chất lượng hoặc cơ hội đầu tư phù hợp trong giai đoạn cuối năm 2025.

Hoàng Đan