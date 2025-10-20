Sét đánh trúng cổng trường học

Quảng NgãiSét đánh trúng điểm trường Phú Quý, Trường Tiểu học số 2 Bình Châu, làm nứt cổng, hư nhiều bóng đèn và đường dây điện, sáng 20/10.

Khoảng 7h20, sét đánh trúng khu vực cổng trường làm rơi bóng đèn, hư hỏng chui đèn và đường dây điện dài hơn 10 m. Trụ cổng bên phải bị nứt, gạch rơi ra ngoài. Thời điểm này, giáo viên và học sinh đã vào lớp, không ai bị thương.

Trụ cổng trường bị sét đánh hư hỏng, bóng đèn (bên trái) rơi vỡ. Ảnh: Đông Sơn

Tại lớp 5A, do ảnh hưởng của sét, ba bóng đèn tuýp dài 1,2 m bị cháy. Nhà trường đã khắc phục tạm thời để việc dạy học diễn ra bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bình Châu, cho biết điểm trường có 95 học sinh và giáo viên. Ban Giám hiệu đã báo cáo lên các cơ quan chức năng để xem xét, hỗ trợ sửa chữa.

Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, ảnh hưởng bão Fengsheng (Thần Gió), từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài trong 6 ngày tới. Trong mưa có giông sét, gây lũ báo động ba, sạt lở ở nhiều nơi.

Phạm Linh