Sét đánh chết nam thanh niên đang xem điện thoại trong nhà

Hà TĩnhAnh Nguyễn Ngọc Hải, 21 tuổi, bị sét đánh tử vong khi đang nằm trên giường, vừa sạc vừa xem điện thoại ở trong phòng ngủ, chiều 12/9.

Khoảng 15h, xã Hương Xuân, trước đây thuộc huyện miền núi Hương Khê, xuất hiện mưa nhỏ kèm sấm sét. Tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Ngọc, anh Hải cắm sạc vào ổ cắm điện gắn trên tường trong phòng ngủ để nạp pin điện thoại.

Người nhà cho biết anh Hải lên giường nằm, lấy điện thoại đọc báo, vào mạng xã hội. Cùng lúc, một tia sét đánh vào căn nhà cấp bốn, trúng anh Hải đang cầm điện thoại. Nạn nhân gục tại giường, tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hương Xuân, gia đình anh Hải thuộc diện khó khăn, bố mất từ lâu.

Người thân dựng rạp lo mai táng cho anh Hải, chiều tối 12/9. Ảnh: Hùng Lê

Hai ngày qua, Hà Tĩnh ban ngày nắng nóng gay gắt, giữa giờ chiều thường xuất hiện mưa giông kèm sấm chớp ở các xã miền núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân không được chủ quan, cần đề phòng lốc sét, gió mạnh.

Miền Bắc và Trung thường xuất hiện mưa giông, sấm sét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng (tháng 4-5) và từ nóng sang lạnh (tháng 9-10).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, giông sét thường xảy ra ở khu vực đồi núi xen đồng bằng tại các xã thuộc huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang cũ, do sự hình thành của các đám mây đối lưu khi không khí chuyển động mạnh.

Đức Hùng