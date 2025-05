Sét đánh cháy nhà dân

Một tia sét trong cơn mưa giông đã đánh trúng nhà bà Nguyễn Thị Dung (59 tuổi), trú thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), gây cháy lớn.

Khoảng 19h ngày 24/5, xã Gia Hanh xảy ra mưa giông lớn sau nhiều ngày nắng nóng. Tia sét đánh trúng hệ thống dây điện trong căn nhà cấp bốn của bà Dung. Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi bàn ghế, giường tủ cùng nhiều thiết bị điện tử.

Thời điểm xảy ra vụ việc, gia chủ không có mặt tại nhà. Do phát hiện muộn, phần lớn tài sản bị thiêu rụi, tường nhà bị cháy sém, mái tôn bị uốn cong do sức nóng.

Nhà bà Dung bị cháy sém tường, hư hỏng nhiều tài sản sau vụ cháy do sét đánh. Ảnh: Hạnh Tuấn

Sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ dọn dẹp hiện trường và khắc phục hậu quả do bà Dung và các con đang làm ăn tại miền Nam. Được biết, gia đình bà Dung thuộc diện khó khăn, căn nhà bị cháy được chính quyền hỗ trợ xây dựng vào năm 2024.

Theo ngành khí tượng, thời điểm tháng 5-6 là cao điểm của các trận giông sét ở miền Bắc và miền Trung, do giao mùa, hai khối không khí nóng và lạnh thường xuyên xung đột. Trước đó, vào ngày 20 và 22/5, hai người dân ở huyện Hương Khê và Vũ Quang đã bị sét đánh tử vong khi đang thu hoạch lúa ngoài đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa gia súc của gia đình anh Hòa lên bờ, sáng 25/5. Ảnh: Bằng Quyền

Mưa lớn kéo dài từ đêm 24 đến sáng 25/5 khiến hơn 500 hộ dân tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị ngập. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, anh Nguyễn Văn Hòa trong lúc chăn thả bò trên một gò đất ven sông Rào Xé sáng nay đã bị cô lập do nước lũ từ thượng nguồn suối Khe Táy bất ngờ đổ về, dâng cao. Công an xã Lộc Yên đã điều thuyền máy tới ứng cứu. Sau hơn 10 phút tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa anh Hòa cùng đàn gia súc lên bờ an toàn.

Đức Hùng