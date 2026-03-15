Seryn Clinic chuẩn hóa quy trình thăm khám trẻ hóa da

Bước đánh giá ban đầu được thực hiện kỹ lưỡng tại Seryn Clinic nhằm hỗ trợ bác sĩ hiểu rõ tình trạng lão hóa trước khi tư vấn chăm sóc và đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa.

Theo các chuyên gia Seryn, lão hóa không chỉ biểu hiện qua những thay đổi trên bề mặt da mà còn liên quan đến cấu trúc mô mềm, hệ cơ nâng đỡ và các thay đổi chuyển hóa của cơ thể theo thời gian. Vì vậy, bước đánh giá ban đầu được xem là nền tảng cần thiết trước khi xây dựng các giải pháp chăm sóc phù hợp.

Đội ngũ y bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Seryn. Ảnh: Seryn Clinic

Thăm khám chuyên sâu

Mỗi khách hàng có đặc điểm làn da và mức độ lão hóa khác nhau nên việc đánh giá ban đầu giúp bác sĩ nắm rõ hiện trạng trước khi đưa ra tư vấn phù hợp. Bên cạnh thăm khám lâm sàng, Seryn Clinic ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ đánh giá tình trạng lão hóa da. Hệ thống có thể nhận diện một số dấu hiệu lão hóa trên bề mặt da và cung cấp thêm dữ liệu tham khảo cho bác sĩ trong quá trình thăm khám.

Các công cụ phân tích được tích hợp ngay từ bước kiểm tra ban đầu, giúp ghi nhận một số chỉ số liên quan đến làn da, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong quá trình đánh giá trước khi xây dựng lộ trình chăm sóc cá nhân hóa với từng khách hàng.

"Trong quá trình thăm khám, bác sĩ cần xem xét nhiều yếu tố như tình trạng da, cấu trúc mô mềm và những thay đổi theo độ tuổi. Những thông tin này là cơ sở để xây dựng lộ trình phù hợp với đặc điểm lão hóa của từng người", bác sĩ Hồ Thị Ánh Nhật, Trưởng khoa Da liễu tại Seryn Clinic, cho biết.

Bác sĩ Hồ Thị Ánh Nhật, Trưởng khoa Da liễu tại Seryn Clinic, trao đổi với khách hàng trước khi thực hiện liệu trình trẻ hóa. Ảnh: Seryn Clinic

Mô hình phòng khám đa khoa

Seryn Clinic tổ chức theo mô hình phòng khám đa khoa trong chăm sóc sắc đẹp, với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn. Theo đại diện phòng khám, cách tiếp cận này cho phép quá trình thăm khám và đánh giá được thực hiện từ nhiều góc độ, không chỉ ở các vấn đề về da mà còn xem xét cấu trúc mô mềm hoặc những thay đổi của cơ thể theo độ tuổi.

"Cách tổ chức này được kỳ vọng giúp bác sĩ có thêm dữ liệu và góc nhìn chuyên môn trước khi xây dựng lộ trình chăm sóc phù hợp cho từng khách hàng", đại diện phòng khám chia sẻ.

Quy trình chăm sóc chuyên sâu

Theo bà Thu Ella, Phó tổng giám đốc Vận hành Seryn Clinic, phòng khám xây dựng quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn, bao gồm thăm khám, đánh giá, thực hiện liệu trình và theo dõi dữ liệu trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

"Các công nghệ phân tích da và dữ liệu hình ảnh được sử dụng trong bước thăm khám nhằm hỗ trợ bác sĩ đánh giá hiện trạng làn da. Thông tin này giúp việc tư vấn lộ trình chăm sóc được thực hiện dựa trên dữ liệu cụ thể và quy trình đánh giá được chuẩn hóa tại phòng khám thay vì chỉ dựa trên quan sát lâm sàng đơn thuần", bà Thu Ella cho biết.

Khách hàng thực hiện trẻ hóa da tại Seryn Clinic. Ảnh: Seryn Clinic

Sau bước đánh giá ban đầu, bác sĩ xây dựng lộ trình chăm sóc dựa trên tình trạng da và cấu trúc gương mặt của từng khách hàng. Việc thực hiện các liệu trình được tiến hành theo kế hoạch đã được tư vấn trước đó và được theo dõi xuyên suốt quá trình chăm sóc. Dữ liệu thăm khám và hình ảnh được lưu trữ để bác sĩ có thể đối chiếu và theo dõi sự thay đổi của làn da qua từng giai đoạn, từ đó có cơ sở để đánh giá và điều chỉnh lộ trình khi cần thiết.

Đại diện Seryn Clinic chia sẻ trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng tăng, nhiều cơ sở y khoa bắt đầu chú trọng hơn đến việc kết hợp kiến thức từ nhiều chuyên ngành trong đánh giá quá trình lão hóa. Cách tiếp cận này cho phép việc thăm khám và xây dựng lộ trình chăm sóc được xem xét trên nhiều yếu tố thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ. Mô hình phòng khám đa khoa kết hợp thăm khám chuyên sâu và theo dõi dữ liệu của Seryn được xây dựng theo định hướng này nhằm đảm bảo quá trình đánh giá và chăm sóc được thực hiện có hệ thống và thận trọng.

