Series 'Game of Thrones' có tiền truyện

"A Knight of the Seven Kingdoms" - lấy bối cảnh 100 năm trước các sự kiện trong "Game of Thrones", sẽ ra mắt tháng 1/2026.

Nhà phát hành công bố trailer đầu tiên của loạt phim hôm 9/10, đưa khán giả trở lại lục địa Westeros, vùng đất của bảy vương quốc. Câu chuyện xoay quanh nhân vật hiệp sĩ Ser Duncan the Tall (thường gọi là Dunk) và người hộ tống tên Egg, thực chất là hoàng tử Aegon Targaryen. Họ cùng trải qua những thử thách và biến cố ở Westeros trong bối cảnh nhà Targaryen nắm giữ ngai vàng.

Trailer 'A Knight of the Seven Kingdoms' Trailer "A Knight of the Seven Kingdoms". Video: HBO Max

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đoạn trailer thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều khán giả nói các cảnh quay của hai nhân vật chính cùng biểu tượng rồng, ngai sắt bám sát tinh thần loạt phim, đồng thời gợi mở nhiều tình tiết chưa được khám phá. Một người dùng viết: "Tông màu, âm nhạc thật tuyệt vời, hứa hẹn là tác phẩm đáng xem vào năm sau".

Theo Variety, phần một gồm sáu tập, mỗi tập dài khoảng 30 phút. Dự án chuyển thể từ tuyển tập truyện ngắn Tales of Dunk and Egg của tác giả George R. R. Martin. Diễn viên Peter Claffey thủ vai Ser Duncan, còn Dexter Sol Ansell hóa thân Egg. Dàn diễn viên còn có Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton.

Cảnh phim "A Knight of the Seven Kingdoms". Ảnh: HBO Max

Nhà văn George R. R. Martin - tác giả bộ truyện - tham gia viết kịch bản cùng Ira Parker (từng thực hiện House of the Dragon) và đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất. Adina Smith (từng chỉ đạo Lessons in Chemistry, Hanna) đạo diễn ba tập đầu, Owen Harris thực hiện ba tập còn lại.

Chiếu từ năm 2011, Game of Thrones thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả với câu chuyện tranh đoạt vương quyền ở lục địa giả tưởng. Phim giành 47 giải Emmy, trong đó có bốn giải cho Series chính kịch xuất sắc. Mùa cuối phát sóng năm 2019 với nhiều ý kiến tiêu cực về chất lượng. Tuy nhiên, sức hút của Game of Thrones vẫn lớn, khiến HBO quyết định phát triển phần phim tiền truyện.

Năm 2022, tiền truyện House of the Dragon phát sóng, trong đó tập đầu thu hút 9,99 triệu khán giả sau một tuần chiếu. Nội dung khai thác câu chuyện về nhà Targaryen, tập trung vào những cuộc nội chiến đẫm máu và sự tranh giành ngai vàng Westeros.

Cát Tiên (theo Variety)