Series 'Chúa nhẫn' tung trailer đầu tiên

Những cảnh phim đầu tiên của series "Lord of the Rings" tiết lộ bối cảnh vùng Trung Địa thời chưa bị chia cắt bởi những chiếc nhẫn ma thuật.

Trong đoạn trailer công bố sáng 14/2, nhà phát hành hé lộ những hình ảnh đầu tiên về series Chúa nhẫn. Một nhân vật chưa rõ tên thuộc tộc Harfoots (tổ tiên của tộc Hobbits) - do nữ diễn viên Markella Kavenagh thủ vai - dẫn chuyện trong trailer. Theo chân cô, khán giả được chứng kiến những hình ảnh về vùng đất Trung Địa đầy màu nhiệm, nơi cư ngụ của con người, tiên và cả quái vật.

Trailer The Lord of the Rings series Trailer "Lord of the Rings". Video: Amazon

Câu chuyện phần một lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện thuộc loạt phim điện ảnh của đạo diễn Peter Jackson. Lúc này, vùng Trung Địa chưa có những chiếc nhẫn ma thuật do chúa quỷ Sauron chế tạo. Tuy nhiên, những thế lực quái ác dần hình thành và đe dọa sự bình yên của cuộc sống nơi đây.

Êkíp cũng giới thiệu ngoại hình của hàng loạt nhân vật trong phần đầu tiên. Ngôi sao xứ Wales Morfydd Clark đóng tiên Galadriel thời trẻ. Vai diễn từng do Cate Blanchett đảm nhận trong loạt phim của Peter Jackson. Robert Aramayo vào vai tiên Elrond thời trẻ. Nam diễn viên người Anh Charlie Vickers đóng Halbrand, một thành viên thuộc đội Ranger of the North. Owain Arthur hóa thân một hoàng tử của tộc người lùn ở Khazad-dûm.

Amazon đầu tư 465 triệu USD cho mùa đầu tiên series Chúa nhẫn, mức ngân sách kỷ lục của phim truyền hình. Trong đó, khoảng 250 triệu USD được dùng để mua bản quyền các tác phẩm của nhà văn J. R. R. Tolkien - cha đẻ thương hiệu The Lord of the Rings. Hãng cho biết một phần lớn ngân sách khác dùng để xây phim trường, thiết kế phục trang, có thể được tái sử dụng trong các mùa sau.

Đầu thập niên 2000, hãng Warner Bros chuyển thể tiểu thuyết The Lord of the Rings thành loạt ba phim điện ảnh. Các tác phẩm thu gần 3 tỷ USD tại phòng vé, trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất. Các phần phim cũng đoạt 17 tượng vàng Oscar trên tổng 30 đề cử. Sau thành công của phim, Warner Bros tiếp tục làm bộ ba phim Hobbit. Dù không tạo tiếng vang như tác phẩm trước đó, ba phần đạt doanh thu hơn 2,93 tỷ USD tại phòng vé nhờ lượng fan đông đảo.

Đạt Phan