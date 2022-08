Series 'Chúa Nhẫn' nhận nhiều lời khen

Các tập đầu "The Rings of Power" - series tiền truyện "Lord of the Rings" - được nhiều nhà phê bình quốc tế khen.

Trailer The Lord of the Rings series Trailer "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Video: Amazon

Mùa một The Lord of the Rings: The Rings of Power tốn 465 triệu USD để sản xuất, sẽ phát sóng trực tuyến ngày 2/9. Theo Variety, một số nhà phê bình được mời xem trước hai tập đầu và đưa ra các nhận định trên mạng xã hội. Trong đó, đa phần ý kiến khen ngợi chất lượng của loạt phim.

Brandon Katz của tờ The Wrap - viết trên trang cá nhân: "Hai tập đầu của The Rings of Power thật đáng kinh ngạc. Quy mô, tham vọng và sự hùng vĩ gần như không có đối thủ trong mảng truyền hình. Các tập đầu có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế giới để nội dung phim bay cao".

Rodrigo Salem của tờ Folha so sánh series với những bom tấn điện ảnh cùng thể loại. "Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng. Nó đậm chất Tolkien và tạo cảm giác kết nối với các phim của Peter Jackson. Khâu kỹ xảo điện ảnh và hành động thật tuyệt vời! Phần mở đầu series sẽ xóa bỏ mọi định kiến tiêu cực bạn có về bộ phim".

Devan Coggan của Entertainment Weekly cho biết hai tập phim khiến anh có cảm giác được trở lại vùng đất Trung Địa màu nhiệm của Tolkien và Peter Jackson sáng tạo ra. "Tôi rất hào hứng chờ đợi câu chuyện phim sẽ phát triển như thế nào", nhà phê bình viết thêm.

Eric Francisco - cây viết mảng phim và truyền hình của trang Inverse - nhận xét The Rings of Power "hoành tráng, táo bạo và đẹp mắt". Tuy nhiên, anh không chắc người hâm mộ của thương hiệu Chúa Nhẫn sẽ cảm thấy bộ phim đủ sức "ngồi chung mâm" với bộ ba tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Peter Jackson thực hiện.

Hình ảnh trong "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Ảnh: Amazon

The Rings of Power gồm tám tập, được chiếu hàng tuần trên Amazon Prime thay vì phát tất cả cùng lúc. Loạt phim vừa kết thúc sản xuất mùa đầu ở New Zealand hôm 2/8. Dự án là phim truyền hình đầu tiên của thương hiệu Chúa Nhẫn, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của J. R. R. Tolkien. Từ năm 2017, Amazon đã mua bản quyền để sản xuất series và đầu tư đến 465 triệu USD cho riêng mùa một, mức ngân sách kỷ lục của phim truyền hình.

Phim do bộ đôi nhà sản xuất J.D. Payne và Patrick McKay đảm nhận. Hai tập đầu do J.A. Bayona đạo diễn. Anh nổi tiếng với các phim The Orphanage (2007), The Impossible (2012) và Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). Wayne Che Yip sẽ đảm nhận bốn tập và Charlotte Brändström chỉ đạo hai tập.

Dàn diễn viên gồm: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman và Sara Zwangobani.

Trước đó, loạt ba phim điện ảnh The Lord of the Rings của đạo diễn Peter Jackson từng gây tiếng vang, là một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Ba phần phim đoạt 17 tượng vàng Oscar trên tổng 30 lần được đề cử. Phim cũng thắng lớn tại phòng vé, thu về hơn ba tỷ USD.

