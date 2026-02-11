Serie A thua lỗ gần 5 tỷ USD

Dù lượng khán giả, doanh thu và mức độ quan tâm toàn cầu đều tăng, Serie A vẫn làm ăn bết bát và lỗ lũy kế gần 4,75 tỷ USD từ sau đại dịch Covid-19, cho thấy những vấn đề mang tính cấu trúc của bóng đá Italy.

Serie A đang tăng trưởng về quy mô nhưng vẫn cách rất xa điểm hòa vốn. Mùa giải 2024-2025, 20 CLB tại giải đấu cao nhất Italy ghi nhận khoản lỗ ròng 348,8 triệu euro, dù mức thâm hụt đã giảm 5,7% so với cùng kỳ, theo dữ liệu từ Intelligence 2P - đơn vị chiến lược và phân tích thị trường của 2Playbook. Tính từ sau đại dịch Covid-19, tổng mức lỗ của giải đấu đã tiến sát mốc 4 tỷ euro (4,75 tỷ USD).

Lautaro Martinez (số 10) mừng bàn trong trận Inter hòa Bayern 2-2 ở lượt về tứ kết Champions League ngày 16/4/2025. Ảnh: AFP

Chỉ 7 CLB - tương đương 35% số đội tham dự - khép lại mùa giải với kết quả kinh doanh dương, không đổi so với mùa 2023-2024. Nhóm này bao gồm những "ông lớn" như Inter Milan, bên cạnh các đội có quy mô nhỏ hơn như Lecce. Tổng lợi nhuận của 7 CLB đạt 123,8 triệu euro.

Trong khi đó, 13 đội bóng còn lại chìm trong thua lỗ. Trong đó, 7 CLB âm hơn 30 triệu euro, còn 10 đội ghi nhận mức âm vượt 10 triệu euro. Hai tân binh Como 1907 và Parma Calcio dẫn đầu danh sách thâm hụt, với khoản lỗ xấp xỉ 100 triệu euro mỗi đội. Cùng Juventus và AS Roma, 4 CLB này chiếm tới 80% tổng mức lỗ của toàn Serie A mùa 2024-2025.

Chi phí để thăng hạng Serie A ngày càng đắt đỏ. Việc khó tạo ra mô hình kinh doanh bền vững tại Serie B khiến nhiều CLB khi lên hạng phải đối mặt ngay với thua lỗ. Venezia - đội thăng hạng còn lại - cũng không ngoại lệ, vừa rớt hạng vừa ghi nhận thâm hụt tài chính. Tổng lỗ của ba tân binh Como, Parma và Venezia lên tới 204,8 triệu euro.

Tổng doanh thu của 20 CLB Serie A đạt 2,7 tỷ euro. Trung bình mỗi đội thu về hơn 139 triệu euro, tăng 2% so với mùa trước. Tuy nhiên, chỉ ba CLB - Inter, AC Milan và Juventus - vượt mốc 300 triệu euro doanh thu thường xuyên.

Những đội bóng tên tuổi khác như AS Roma, Napoli hay Atalanta chỉ đạt khoảng 200 triệu euro, thấp hơn một số CLB trung bình khá tại La Liga như Real Betis. Đáng chú ý, Napoli vô địch Serie A dù nguồn lực tài chính thấp hơn 29% so với nhóm dẫn đầu, chủ yếu do không dự các giải đấu châu Âu. Điều này cho thấy tác động ngày càng lớn của UEFA, đặc biệt là Champions League, đối với ngân sách các CLB Italy.

Luka Modric trong trận AC Milan thua Cremonese 1-2 ở Serie A ngày 23/8/2025. Ảnh: Lega Serie A

Bản quyền truyền hình vẫn là nguồn thu chủ lực, chiếm 55% doanh thu thường xuyên. Doanh thu từ ngày thi đấu tăng đáng kể, từ 10% lên 15%, nhờ lượng khán giả đến sân cải thiện. Dù vậy, đây vẫn là điểm yếu của bóng đá Italy so với các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chính phủ Italy kỳ vọng cải thiện mảng này thông qua các dự án đầu tư gắn với Euro 2032. Trong khi đó, doanh thu thương mại gần như đi ngang, trung bình 40,5 triệu euro mỗi CLB. Riêng Inter và AC Milan vẫn duy trì đà tăng mạnh từ tài trợ và quảng cáo, mỗi năm tăng thêm hơn 20 triệu euro.

Hoạt động chuyển nhượng tiếp tục là yếu tố phân hóa lớn. Napoli và Atalanta là hai CLB kiếm lời tốt nhất từ bán cầu thủ, mỗi đội thu về hơn 100 triệu euro tiền lãi.

Phần lớn sân vận động tại Italy đã xuống cấp và khai thác thương mại kém hiệu quả. Đây được xem là dư địa tăng trưởng lớn trong tương lai. Inter và AC Milan đã đạt thỏa thuận mua lại San Siro, đầu tư 200 triệu euro để cải tạo sân và khu vực lân cận. Tại Naples, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đề xuất xây sân mới trị giá 300 triệu euro, trong khi chính quyền thành phố muốn cải tạo sân Diego Armando Maradona với chi phí thấp hơn.

Việc chậm trễ nâng cấp hạ tầng khiến UEFA tỏ ra lo ngại về khả năng tổ chức Euro 2032 của Italy. San Siro thậm chí đã mất quyền đăng cai chung kết Champions League 2027. Hiện 9 CLB Serie A (chiếm 45%) thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Mỹ - nhóm đặc biệt quan tâm đến yếu tố sân vận động.

Kevin De Bruyne (trái) trò chuyện với Antonio Conte trong một trận đấu của Napoli. Ảnh: NurPhoto

Mức chi cho lương và đội hình tại Serie A dao động từ 42 triệu đến 345 triệu euro mỗi CLB trong mùa 2024-2025. Đây là vấn đề then chốt với tương lai giải đấu, bởi sự mất cân đối kéo dài giữa thu và chi buộc các đội phải cắt giảm mạnh quỹ lương để đáp ứng quy định tài chính của UEFA, theo đó tổng chi cho cầu thủ và ban huấn luyện không được vượt quá 70% doanh thu.

Tuy nhiên, Serie A hiện chưa có cơ chế kiểm soát chi tiêu ở cấp giải đấu, trong khi tổng chi phí nhân sự vẫn tăng thêm khoảng 100 triệu euro mùa thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, có tới tám câu lạc bộ dành hơn 80% tổng doanh thu cho lương và chi phí đội hình.

Trong tám CLB Italy dự Cup châu Âu, một nửa vẫn thua lỗ, gồm Juventus, Roma, Fiorentina và Lazio, với tổng mức âm 152,4 triệu euro - chiếm 44% tổng thâm hụt toàn giải. Ngược lại, AC Milan, Bologna, Inter và Atalanta có lãi nhờ nguồn thu tăng mạnh từ Champions League mới, với tổng lợi nhuận 90,2 triệu euro.

Quy đổi tỷ giá: 1 euro bằng 1,18 USD

Hồng Duy (theo Marca)