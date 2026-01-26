Sergio Ramos mua 'ông hoàng Europa League'

Tây Ban NhaHậu vệ Sergio Ramos đang hoàn tất vụ thâu tóm Sevilla, đội vô địch Europa League nhiều lần nhất.

Hôm 25/1, Ramos đạt thỏa thuận với nhóm cổ đông chính của Sevilla. Điều này cho phép trung vệ 39 tuổi bước vào quá trình thẩm định tình hình tài chính CLB. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh và đối tác kinh doanh Martin Ink - một trong những nhân vật chủ chốt của tập đoàn Five Eleven Capital - có thể mua Sevilla với giá 533 triệu USD.

Trước đây, một Quỹ đầu tư Mỹ từng sẵn sàng chi 590 triệu để thâu tóm. Nhưng quá trình thẩm định cho thấy Sevilla có một khoản nợ lớn, nên họ đã rút lui.

Ramos (phải) gặp các lãnh đạo Sevilla đầu tháng 1/2026. Ảnh: AS

Sevilla hiện giữ kỷ lục 7 lần vô địch UEFA Cup/Europa League, hơn 4 danh hiệu so với nhóm giàu thành tích thứ hai gồm Inter, Tottenham, Liverpool, Juventus và Atletico. Ngoài Europa League, đội chủ sân Sanchez Pizjuan còn giành một La Liga, một Siêu Cup châu Âu và năm Cup Nhà vua.

Tuy nhiên, đến nay, họ không còn nằm trong nhóm CLB hàng đầu. Sevilla chỉ về thứ 17 trong 20 đội La Liga mùa trước, hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng đúng một điểm, và đang xếp thứ 11 sau 21 vòng mùa này.

Về giá trị, Sevilla hiện thuộc nhóm trung bình của châu Âu. Theo Forbes định giá năm 2025, 10 CLB giá trị nhất gồm Real (6,75 tỷ USD), Man Utd (6,6), Barca (5,65), Liverpool (5,4), Man City (5,3), Bayern (5,1), PSG (4,6), Arsenal (3,4), Tottenham (3,3) và Chelsea (3,25).

Ramos gia nhập lò đào tạo Sevilla vào năm 1996 và chơi cho đội một vào năm 2004. Năm 2005, anh chuyển sang Real, giành 4 Champions League và 5 La Liga. Trung vệ 39 tuổi cũng là huyền thoại của tuyển Tây Ban Nha, giành Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

Mùa 2023-2024, Ramos trở lại khoác áo Sevilla. Sau khi chia tay Monterrey vào tháng 12 năm ngoái, anh vẫn chưa tìm được CLB mới.

Thanh Quý