Serena Williams hạ 14 kg nhờ thuốc giảm cân

Huyền thoại quần vợt 43 tuổi Serena Williams tiết lộ giảm được 14 kg trong một năm, nhờ uống một loại thuốc giảm cân.

Vài tuần qua, Serena khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục đăng ảnh thân hình săn chắc, thon gọn khi tập luyện hoặc đi nghỉ dưỡng. Sự thay đổi quá nhanh của cô khiến nhiều người lo ngại, thậm chí cho rằng cô đã quá gầy so với hình ảnh quen thuộc thời còn thi đấu. Trước luồng ý kiến trái chiều, chủ nhân 23 Grand Slam đơn nữ đã lên tiếng giải thích.

Serena cho biết cô đã sử dụng một loại thuốc giảm cân chứa GLP-1, vốn giúp kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn. Đây cũng là nhóm thuốc đang gây nhiều tranh luận trên thế giới, được nhiều nhãn hàng sản xuất. "Tôi đã thử mọi cách, tập luyện nghiêm túc và ăn uống lành mạnh, nhưng cân nặng vẫn không thay đổi", Serena nói với tạp chí People. "Điều đó chưa từng xảy ra trong sự nghiệp".

Serena Williams đăng ảnh du lịch với vóc dáng thon gọn hơn xưa, ngày 17/7/2025. Ảnh: Instagram/serenawilliams

Sau khi sinh con gái đầu lòng Alexis Olympia năm 2017 và con thứ Adira River tháng 8/2023, Serena gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Cô thừa nhận từng giảm nhanh trong ngắn hạn, nhưng rồi lại chững lại, bất chấp lối sống thể thao chuyên nghiệp. Sau đó, cô dùng sản phẩm chứa GLP-1, được một công ty chăm sóc sức khỏe của chồng cô (Alexis Ohanian) tư vấn.

Theo tạp chí Vogue, Serena giảm tổng cộng 14 kg trong một năm qua. Cựu tay vợt Mỹ nói cơ thể cô giờ nhẹ nhàng hơn, khớp gối và các bộ phận khác bớt đau nhức, đồng thời tinh thần cũng thoải mái. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả thể chất lẫn tinh thần. Thuốc không thay thế việc tập luyện, mà giúp những gì tôi đang làm trở nên hiệu quả hơn", cô nói thêm.

Tuy vậy, Serena cũng thừa nhận các loại thuốc giảm cân vẫn còn nhiều định kiến. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực phải giữ hình ảnh nhất định", tay vợt từng đoạt bốn HC vàng Olympic nói. "Tôi luôn tự tin ở mọi vóc dáng, dù gầy hay béo. Nhưng rõ ràng cơ thể tôi không thích hợp với mức cân nặng trước đây, vì nó gây đau nhức".

Sự thay đổi diện mạo của Serena tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi vóc dáng mới mảnh mai, quyến rũ của cô. Số khác cho rằng cô quá khác lạ so với thời đỉnh cao.

"Cô ấy quá gầy... tại sao lại thế?", một tài khoản đặt câu hỏi trên Instagram.

Một người khác phản hồi: "Họ không biết rằng Serena từng còn mảnh mai hơn thế ở giai đoạn 1998-2007".

Serena Williams giải nghệ sau Mỹ Mở rộng 2022, khép lại sự nghiệp với 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, kỷ lục của kỷ nguyên Mở. Ngoài quần vợt, cô còn là doanh nhân, nhà từ thiện và biểu tượng thời trang. Dù đã giảm cân về mức hợp lý, cô chưa có ý định quay lại thi đấu đỉnh cao như chị gái Venus Williams.

Hoàng An (theo Daily Mail)