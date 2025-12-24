Serena tặng du thuyền trong lễ cưới chị gái Venus

MỹTay vợt nữ huyền thoại Serena Williams chi hàng triệu USD để tặng chị gái Venus Williams một chiếc du thuyền trong đám cưới hôm 20/12.

Ở tuổi 45, Venus Williams lần đầu lên xe hoa khi cưới diễn viên kiêm người mẫu Italy, Andrea Preti tại Palm Beach, Florida cuối tuần qua. Tay vợt sở hữu bảy Grand Slam nói trên tạp chí Vogue rằng em gái Serena đã tặng cô một chiếc du thuyền, nơi được sử dụng để tiếp đón một số khách mời trong đám cưới.

"Serena còn lo liệu mọi thứ, như đồ ăn, đồ uống và trang trí", Venus nói thêm. "Chúng tôi mời khoảng 12 người thân, bạn bè thân nhất lên thuyền để cùng ca hát, nhảy múa, trò chuyện".

Trước lễ cưới ở Florida, Venus và Preti đã tổ chức cưới ở Italy vào tháng 9. Họ sau đó đón thành viên trong gia đình nhà trai tới Mỹ trước Giáng sinh để dự lễ cưới lần hai. Trong buổi lễ ở Florida, Venus đọc lời thề nguyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Italy.

"Khi tôi gặp Venus, cô ấy xinh đẹp như nữ thần. Tôi đã khóc vì hạnh phúc", Preti nói. "Đúng vậy, chúng tôi đã kết hôn và đó là một giấc mơ".

Venus gặp Preti tại một buổi lễ thời trang ở Milan năm 2024, sự kiện mà cô tiết lộ chỉ nhận lời góp mặt cùng em gái Serena vào phút chót. Khi ấy Venus đã độc thân được sáu năm kể từ khi chia tay bạn trai cũ Nicholas Hammond vào 2018.

"Sau lần gặp ở Milan, chúng tôi hẹn ăn tối ở London và lúc đó tôi biết sẽ cưới anh ấy", Venus chia sẻ. "Chỉ là biết một cách tự nhiên thôi, có lẽ linh tính mách bảo".

Venus và Preti đính hôn vào tháng Bảy, sau khi cô thắng trận tái xuất ở giải Washington Mở rộng. Trận đấu đó đánh dấu lần đầu tiên Venus thi đấu sau 16 tháng kể từ khi phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung. Preti chính là người động viên Venus trở lại sân đấu, giành chiến thắng và chia tay khán giả.

"Chơi tennis chuyên nghiệp khó vô cùng với một người hơn 40 tuổi", Venus nói thêm. "Các bạn có biết ai thúc giục tôi tập luyện từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày không? Chính Preti đã giúp tôi vượt qua những buổi nâng tạ như sắp chết. Preti chưa từng xem tôi chơi trực tiếp trên sân và tôi đã quyết định tái xuất để anh ấy có cơ hội đó".

Venus Williams sinh năm 1980, nổi lên trở thành tay vợt hàng đầu thế giới trong thập niên 2000. Cô đã vào chung kết cả bốn giải Grand Slam, hai lần thắng Mỹ Mở rộng và năm lần vô địch Wimbledon.

Vy Anh