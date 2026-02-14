Serena gây sốc với ngoại hình giảm 14 kg

MỹCựu tay vợt nữ số một thế giới Serena Williams sử dụng thuốc để giảm 14 kg, xuất hiện gây bất ngờ trong trận Super Bowl bóng bầu dục Mỹ tuần qua.

Serena xuất hiện ở loạt chương trình quảng cáo giữa trận của một nhãn hàng chăm sóc sức khỏe. Cô cho biết đã sử dụng thuốc của thương hiệu này để giảm 14 kg. Huyền thoại quần vợt nữ gây sốc cho khán giả khi xuất hiện với thân hình gọn đi đáng kinh ngạc.

Serena trong chương trình quảng cáo thuốc tiêm giảm cân, của một nhãn hàng chăm sóc sức khỏe, trên truyền hình Mỹ hôm 9/2. Ảnh: Yahoo

Serena cho biết cô cảm thấy bản thân vận động tốt hơn sau khi giảm cân bằng cách tiêm thuốc. Ngôi sao sở hữu 23 Grand Slam nói cô thường giảm cân nhanh nhưng bị chững lại ở một mức cân nặng nhất định. Với sản phẩm này, cô giảm cân tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

Serena đã trải qua hai lần sinh con, cho biết sức khỏe gặp nhiều vấn đề và cần giảm cân để cải thiện. Ở tuổi 44, cô ưu tiên giữ sức khỏe và tập trung đầu tư vào các công ty liên quan tới lĩnh vực này.

Khi còn thi đấu, Serena nổi tiếng với thân hình vạm vỡ, cân nặng khoảng 70kg. Nhờ ngoại hình này, cô sở hữu lối chơi mạnh mẽ bậc nhất lịch sử với cú giao bóng sấm sét và cú thuận tay không thua kém các đồng nghiệp nam.

Màn quảng cáo của Serena ở giữa trận Super Bowl gây nhiều tranh cãi. Trên mạng xã hội, một số CĐV cho rằng cô không nên quảng bá cho một loại thuốc tiêm chưa có đủ thời gian kiểm chứng.

"Tôi chưa bao giờ đi đường tắt trong cả sự nghiệp và luôn làm việc chăm chỉ", Serena nói thêm về con đường kinh doanh sau giải nghệ. "Tôi đã làm mọi thứ để giảm tới mức cân nặng mong muốn nhưng thất bại. Điều đó khiến tôi bực bội và sản phẩm này thực sự nghiêm túc và hữu ích với tôi".

Serena khép lại sự nghiệp hơn hai thập kỷ sau Mỹ Mở rộng 2022. Cô đã vào 33 trận chung kết Grand Slam và thắng 23 trong số đó. Ngoài ra, cô còn là một trong những tay vợt đánh đôi thành công nhất lịch sử với 10 Grand Slam. Nếu không thua liền 4 trận chung kết đơn liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, cô đã san bằng và thậm chí vượt kỷ lục mọi thời 24 major của huyền thoại Margaret Court.

Serena thời còn thân hình vạm vỡ. Ảnh: AFP

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA), Serena Williams đã đủ điều kiện để trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ ngày 22/2 tới. Đây là kết quả sau 6 tháng cô ghi tên vào danh sách kiểm tra doping bắt buộc dành cho các VĐV muốn khôi phục tư cách thi đấu.

Serena từng lên tiếng phủ nhận việc quay lại sân đấu, nhưng những động thái thực tế tại ITIA cho thấy cô đang nhắm tới một cột mốc lịch sử ở tuổi 44. Nếu thi đấu trở lại, cô sẽ tiếp bước chị gái Venus Williams, người vừa dự Australia Mở rộng ở tuổi 45. Venus từng nhiều lần bày tỏ mong muốn mãnh liệt được sát cánh cùng Serena trên sân đấu một lần nữa, sau khi họ đã cùng nhau giành tới 14 danh hiệu đôi Grand Slam.

Vy Anh