Serbia, Thụy Điển kêu gọi công dân rời Iran

Serbia và Thụy Điển kêu gọi công dân của mình rời Iran, trong lúc Mỹ triển khai lực lượng quân sự hùng hậu tới Trung Đông.

"Do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, công dân Serbia được khuyến cáo không đến Iran trong thời gian tới. Những công dân đang ở Iran cũng được khuyến cáo rời đi càng sớm càng tốt", Bộ Ngoại giao Serbia ra tuyên bố rạng sáng 21/2.

Serbia trước đó cũng khuyến cáo công dân nước này rời Iran và không nên đến đó hồi tháng 1, khi Tehran trải qua các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cùng ngày cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, đề nghị người dân còn đang ở Iran hãy mau chóng rời đi, khi tình hình tại quốc gia này cũng như khu vực "rất bất ổn". Bà Stenergard nhấn mạnh hiện mọi người còn có thể rời khỏi Iran bằng đường hàng không và qua các cửa khẩu.

"Những người chọn ở lại Iran phải tự chịu trách nhiệm cá nhân rất lớn. Bộ Ngoại giao sẽ không thể hỗ trợ việc sơ tán khỏi Iran", bà Stenergard nói thêm.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard ngày 10/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2 nói ông đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Reuters cùng ngày dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết kế hoạch quân sự của nước này nhằm vào Iran đã được chuẩn bị ở mức độ cao, với các phương án bao gồm tấn công có chọn lọc vào từng cá nhân, thậm chí tính tới khả năng thay đổi chế độ tại Tehran.

Tổng thống Trump ngày 19/2 ra thời hạn 10-15 ngày để Tehran đạt thỏa thuận hạt nhân nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ". Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cùng ngày từ chối bình luận về các phương án Mỹ có thể triển khai, cho biết "chỉ Tổng thống Trump mới biết ông muốn làm gì".

Lực lượng Mỹ đang hiện diện gần Iran gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hơn 60 tiêm kích cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân, hải quân lớn chưa từng có của Mỹ ở Trung Đông trong vòng hàng chục năm qua.

Ngọc Ánh (Theo AFP, AA, Times of Israel)