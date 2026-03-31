SePay ra mắt loa thanh toán tích hợp rao hàng

SePay giới thiệu Loa S2 Voice - thiết bị kết hợp đồng thời 2 tính năng thông báo giao dịch tức thì và rao hàng tự động trong cùng một sản phẩm.

Loa có hai phiên bản gồm S2 Voice sử dụng kết nối Wi-Fi và S2 Voice Plus tích hợp cả Wi-Fi và 4G, nhằm đảm bảo khả năng vận hành liên tục trong nhiều điều kiện. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ ghi âm trực tiếp và phát lại âm thanh rao hàng với chất lượng to, rõ, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh từ cửa hàng cố định đến bán hàng lưu động.

Loa thanh toán "2 trong 1" của SePay. Ảnh: SePay

Loa S2 Voice được phát triển nhằm giải quyết các bất tiện trong vận hành của cửa hàng nhỏ và hộ kinh doanh. Thiết bị có khả năng phát thông báo ngay khi giao dịch hoàn tất, giúp người bán xác nhận thanh toán nhanh và hạn chế rủi ro từ các biên nhận chuyển khoản giả mạo. Đồng thời, tính năng rao hàng tự động cho phép người dùng ghi âm và phát lại thông điệp bán hàng, khuyến mãi hoặc lời chào, góp phần tạo không gian kinh doanh sinh động mà không cần lặp lại thủ công.

Bên cạnh đó, loa được tích hợp công nghệ tài khoản định danh (VA), cho phép quản lý dòng tiền riêng biệt theo từng điểm bán hoặc từng nhân viên trên cùng một tài khoản ngân hàng tổng. Thiết bị đồng thời kết nối với hơn 10 ngân hàng, giúp tiền chuyển trực tiếp về tài khoản người bán.

Điểm bán hàng đã sử dụng các sản phẩm của SePay. Ảnh: SePay

Hiện, SePay cung cấp giải pháp loa thanh toán cho một số ngân hàng như ABBank, VietinBank, với hơn 50.000 khách hàng sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái. Chỉ chưa đầy một tháng, SePay đã hoàn tất toàn bộ quy trình từ kết nối API đến tùy chỉnh nhận diện loa theo yêu cầu riêng biệt của từng ngân hàng.

Ông Bùi Tấn Việt, Tổng giám đốc SePay, cho biết công ty tham gia toàn bộ chuỗi triển khai từ lưu kho, đóng gói đến bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm giảm tải vận hành cho đối tác ngân hàng và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc ra mắt Loa thanh toán kiêm rao hàng S2 Voice là bước mở rộng danh mục sản phẩm của SePay trong lĩnh vực công nghệ tài chính, hỗ trợ các ngân hàng gia tăng CASA và thắt chặt gắn kết với phân khúc tiểu thương. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng các giải pháp tích hợp sẽ giúp hoạt động kinh doanh của tiểu thương trở nên đơn giản và hiệu quả hơn trong môi trường số.

(Nguồn: SePay)