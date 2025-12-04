Sếp VinaCapital làm CEO công ty năng lượng của ông Phạm Nhật Vượng

Ông Nguyễn Anh Khoa, một lãnh đạo của Vinacapital, vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinEnergo, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Thông tin trên được Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo công bố hôm 2/12. Ông Nguyễn Anh Khoa sinh năm 1989, từng là Phó tổng giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng năng lượng của VinaCapital.

Ông Khoa cũng là người đại diện theo pháp luật của VinEnergo.

Ông Nguyễn Trung Khoa, Tổng giám đốc của VinEnergo. Ảnh: NVCC

Ngoài việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, VinEnergo còn bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới như sản xuất điện từ năng lượng không tái tạo và tái tạo, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện...

VinEnergo được ông Phạm Nhật Vượng thành lập hồi tháng 3, trong đó tỷ phú này nắm 71% vốn. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện. Tháng 10, doanh nghiệp này đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 28.355 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/10, ông Vượng đã chuyển quyền sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC cho VinEnergo dưới hình thức góp vốn. Như vậy, công ty năng lượng này nắm 4,3% vốn của Vingroup.

Hồi tháng 9, VinEnergo cùng Vingroup đã khởi công dự án nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp Tân Trào, diện tích 100 ha, vốn hơn 178.000 tỷ đồng. Nhà máy công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh mỗi năm.

Chia sẻ tại phiên họp thường niên của Vingroup năm nay, ông Phạm Nhật Vượng nêu 3 lý do tập đoàn "lấn sân" sang lĩnh vực năng lượng, là muốn tạo ra một hệ sinh thái xanh; giải quyết việc thiếu năng lượng và đóng góp vào phát triển của đất nước.

Trọng Hiếu