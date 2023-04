Sếp về hưu bị đề nghị 18 năm tù vụ chiếm đất vàng của đại gia

Hà NộiÔng Lương Thế Hiển, cựu Phó chánh văn phòng sở Tài nguyên Môi trường, bị đề nghị 18-20 năm tù cáo buộc lừa chiếm của đại gia 3 lô "đất vàng" 676 m2 trên phố Bà Triệu.

Mức án đề nghị 18-20 năm tù với ông Hiển được đại diện VKSND Hà Nội nêu trong bản luận tội công bố chiều 19/4, sau hơn một ngày xét hỏi. Vợ ông Hiển, bà Nguyễn Thị Liên, cùng 63 tuổi, bị đề nghị 30-36 tháng tù treo, cùng tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

VKS đánh giá, sao kê ngân hàng cho thấy bà Liên không hưởng lợi từ hành vi của chồng, tích cực khai báo, góp phần nhanh chóng giải quyết vụ án. Ông Hiển phạm tội với vai trò chính, hưởng lợi toàn bộ số tiền, giá trị "đặc biệt lớn" song không nhận tội, cũng chưa khắc phục hậu quả. Ông khai báo gian dối nhân thân lai lịch, cản trở điều tra nguồn gốc quá trình sử dụng tiền hưởng lợi, nên cần án phạt nghiêm khắc.

Về dân sự, VKS đề nghị toà buộc ông Hiển trả lại số tiền hưởng lợi bất chính 320 tỷ đồng cho người mua đất, ông Lê Hải An. Ông An phải có trách nhiệm trả lại các thửa đất trên cho anh Nguyễn Thanh Thuỷ, bị hại. Các sổ đỏ với tổng diện tích 670 m2 do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp năm 2018 cho ông An phải buộc thu hồi, huỷ bỏ.

Ông An trong vụ án này được xác định là người có quyền nghĩa vụ liên quan. Sau 3 lần mở phiên toà, ông tiếp tục vắng mặt với lý do mắc Covid-19.

Tại bản luận tội, cơ quan công tố đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản nhà đất đứng tên ông Hiển và tài sản mua từ tiền phạm tội mà có, gồm 4 mảnh đất tổng diện tích hơn 2.600 m2 tại Hà Nội và Phú Thọ, để đảm bảo thi hành án.

Ông Lương Thế Hiển tại phiên toà ngày 19/4. Ảnh: Danh Lam

Vụ án khởi điểm từ năm 2017, khi anh Thuỷ muốn mua gom các diện tích đất 670 m2 trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để gộp thành một, song không thuộc trường hợp được mua. Đại gia này vì thế nhờ ông Hiển (cựu phó chánh văn phòng Sở tài nguyên Môi trường Hà Nội, đã nghỉ hưu) giúp đỡ.

Ổng Hiển nói có thể đứng tên thay ông Thủy mua đất và gộp sổ đỏ. Tiền công 7 tỷ đồng. Ông Thuỷ đồng ý và thống nhất cùng ông Hiển lập các hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác) để hợp thức việc đứng tên làm thủ tục.

Hai người sau đó ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện ông Thủy và vợ ông Hiển mỗi người góp 100 tỷ đồng đất tại phố Bà Triệu. Tiếp đó, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng về việc ông Thủy chuyển nhượng 50% vốn góp của mình cho ông Hiển. Ông Thủy viết 3 giấy nhận tiền tổng cộng 200 tỷ đồng từ vợ chồng ông Hiển.

Tháng 10/2017, ông Thủy ký 11 hợp đồng công chứng để chuyển nhượng diện tích đất theo 11 giấy chứng nhận cho vợ chồng ông Hiển. Ít ngày sau, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 11 giấy chứng nhận đứng tên vợ chồng ông Hiển.

VKS cáo buộc, khi thực hiện xong thủ tục và được gộp sổ đỏ cho 3 mảnh đất trên, "lẽ ra ông Hiển phải trả lại nhà đất cho anh Thuỷ như thoả thuận, nhưng lại chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho ông Lê Hải An, giá 320 tỷ đồng".

Bà Nguyễn Thị Liên tại toà ngày 19/4. Ảnh: Danh Lam

Quá trình xét hỏi tại tòa hai ngày qua, bà Liên khai không có việc hợp tác kinh doanh, không có việc giao nhận tiền để góp vốn mua đất tại phố Bà Triệu. Các giấy tờ, hợp đồng bà ký đều do chồng sai khiến, không đọc nội dung. Bà cũng không trao đổi, không tham gia giao dịch mua bán nhà đất với ông Thủy hoặc bên thứ ba, không giúp chồng chiếm đoạt tài sản của anh Thuỷ.

Anh Thuỷ cho hay, gặp ông Hiển trong một chuyến đi Nhật và được biết phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường về hưu này chuyên làm giấy tờ, đất đai nhanh với chi phí thoả thuận. Anh Thuỷ do đó rất tin tưởng.

Bị hại này cho hay thời điểm 2017 đã mua xong 3 khu "đất vàng" trên phố Bà Triệu cùng các nhà xen kẽ thuộc diện thuê, song muốn gộp tất cả làm một và xin cấp sổ đỏ chung nên mới nhờ ông Hiển với tiền công 7 tỷ đồng.

Giải thích việc lập các hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh bất động sản, anh Thuỷ nói: "Ông Hiển yêu cầu phải có tên ông ta trong đó thì "đàn em" ở Sở mới nể và mới tạo điều kiện làm nhanh được".

Anh Thuỷ khai các hợp đồng đều ký tại nhà riêng của ông Hiển, soạn theo ý chi của ông Hiển và luật sư riêng; bà Liên chỉ đi lại trong nhà, không tham gia, chồng bảo gì ký đó. "Tôi nói thật, việc hợp tác kinh doanh này không có thật, cốt để làm giấy tờ sổ đỏ cho thuận lợi thôi", anh Thuỷ khẳng định với HĐXX.

Sếp về hưu đổ tội cho vợ

Sau cách ly, trở lại phòng xử, nghe toà phổ biến lại các lời khai này, ông Hiển lập tức phản đối, tố vợ gian dối, "tuyệt đối không đáng tin".

Sếp về hưu này khai việc hợp tác kinh doanh là có thật. Theo đó, ông và anh Thuỷ góp mỗi người 100 tỷ đồng để mua lại 3 lô đất trên. Anh Thuỷ không có tiền, chủ động vay ông 100 tỷ đồng, nhưng sau đó nhận thấy không thể trả, anh Thuỷ đề nghị rút tên khỏi hợp đồng. Ông Hiển do đó góp thêm 100 tỷ đồng để mua toàn bộ số đất.

"Tôi đưa anh Thuỷ tổng 2.600 cây vàng và 9 tỷ đồng, quy đổi ra 200 tỷ đồng tiền mặt để anh ấy và đội cò mồi đi mua đất giúp, việc này có thật", ông Hiển khai.

Đối chất, anh Thuỷ phản bác: "Vô lý, chẳng lẽ tôi tự dưng đi làm thuê cho ông, đi mua đất giúp ông?".

Ông Hiển sau đó không giải thích rõ ràng về việc một mình góp 200 tỷ đồng, và tại sao để vợ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứ không tự ký.

Trước việc này, VKS cho hay kết quả điều tra xác định chính anh Thuỷ mới là người trực tiếp trả tiền mua đất, dựa theo các giấy báo nộp tiền, tiền thuế phí, chứng từ chuyển tiền mặt, sao kê ngân hàng. Những tài liệu này "hoàn toàn trái lời khai ông Hiển".

Đại diện VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên toà. Ảnh: Danh Lam

Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy anh Thuỷ không thể một mình mang va ly, bao tải tiền chứa 50 tỷ đồng bên trong chứa 100 cọc tiền, mỗi cọc mệnh giá 50 triệu đồng (VKS xác định khoảng 84 kg) để đi từ căn hộ ra cửa thang máy vì quá nặng. Do đó, VKS thấy đủ căn cứ xác định giữa ông Hiển và anh Thuỷ không có hợp tác kinh doanh. Việc giao nhận 200 tỷ đồng, mục đích ký giấy tờ chỉ để nhờ ông Hiển mua đất và gộp sổ đỏ.

Giai đoạn điều tra, ông Hiển khai một mình sử dụng 320 tỷ đồng tiền bán đất, không cho vợ, và từ chối khai báo sử dụng số tiền này ra sao. Song tại phiên toà, ông Hiển thay đổi lời khai, nói vợ chiếm hưởng 120 tỷ đồng và cáo buộc bà Liên biết rõ việc ký hợp đồng kinh doanh với anh Thuỷ.

Ngược lại, bà Liên khẳng định không được hưởng lợi gì. Tài khoản ngân hàng chồng mở cho bà để nhận tiền ông An mua đất, sau đó phải chuyển lại cho chồng hết. "Tôi thi thoảng được ông ấy mua túi, mua quần áo và cho đi chơi, ngoài ra không được cho gì", bà cho hay nhiều năm nay hai người độc lập kinh tế.

Ông Hiển sau đó lần thứ ba tố vợ khai gian dối "hoàn toàn không đáng tin". Ông cho biết quan hệ hai người vài năm nay xấu đi, đã ly thân. Ông cáo buộc vợ cố tình khai sai để đổ tội cho mình.

Phiên toà đang tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư.

Thanh Lam