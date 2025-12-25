Tôi thẳng thắn, hay tranh luận nên không được sếp thích

Tôi không phải người thích đối đầu, nhưng cũng không quen im lặng khi thấy vấn đề chưa hợp lý.

Thỉnh thoảng, sếp hay nhắc tôi: "Em là nhân viên". Một câu nói ngắn, nhưng đủ để tôi hiểu vị trí của mình đang ở đâu trong trật tự công sở. Tôi làm việc tại công ty hiện tại chưa đến ba năm. Tuy thời gian không dài, nhưng nhờ có khả năng tiếng Nhật và sự nhanh nhẹn trong công việc, tôi thường được sếp tổng người Nhật trực tiếp giao nhiệm vụ. Điều này xảy ra ngay cả khi ông có đến ba trợ lý riêng. Với tôi, đó vừa là sự tin tưởng, vừa là áp lực không nhỏ.

Sếp quản lý trực tiếp của tôi là nữ. Tôi hiểu rằng chị là người coi trọng sự mềm mỏng, khéo léo và "ngọt ngào" trong giao tiếp. Trong khi đó, bản thân tôi thuộc kiểu nhân viên thẳng thắn, có chính kiến và khi cần thiết sẵn sàng tranh luận để bảo vệ quan điểm chuyên môn của mình. Tôi không phải người thích đối đầu, nhưng cũng không quen im lặng khi thấy vấn đề chưa hợp lý. Có lẽ vì vậy, giữa tôi và sếp không ít lần rơi vào tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt". Tôi cảm nhận rất rõ chị không thật sự thích tôi.

Trong môi trường công sở, một nhân viên thông minh nhưng không "dễ chịu" thường không phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt người quản lý. Tôi từng tự hỏi: liệu mình nên thay đổi để phù hợp hơn hay tiếp tục giữ cách làm việc thẳng thắn của mình? Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng, năng lực chuyên môn là điều cần thiết, nhưng kỹ năng mềm và sự tinh tế trong quan hệ cấp trên cấp dưới cũng quan trọng không kém. Công sở không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi con người phải học cách dung hòa giữa cá tính và vai trò.

Có thể tôi chưa hoàn hảo trong cách thể hiện. Nhưng tôi tin rằng, nếu biết điều chỉnh cách truyền đạt, vẫn giữ được sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, sớm hay muộn, giá trị của một nhân viên cũng sẽ được nhìn nhận đúng. Đôi khi, câu nói "em là nhân viên" không phải để hạ thấp, mà là lời nhắc nhở rằng: trong công việc, ngoài năng lực, chúng ta còn cần học cách đứng đúng vị trí và lựa chọn cách thể hiện phù hợp nhất.

Phương Vi